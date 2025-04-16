藍青年軍戴納粹臂章 民進黨質疑國民黨變納粹黨

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊。民進黨發言人吳崢今天呼籲國民黨主席朱立倫說明「國民黨變納粹黨了嗎？」民進黨立委莊瑞雄說，不要說是個人行為，這不是表演，這在歐洲甚至是犯罪行為。

吳崢、莊瑞雄今天召開「破萬連署不合格 抄名冊就是偽造文書！」記者會時指出，國民黨主導罷免15區民進黨立委的連署書，有高達1萬9844件不合格，還有1923件死亡連署，相較公民團體發起罷免35區國民黨立委，死亡連署約12件；國民黨抄名冊、濫用他人個資已涉嫌偽造文書，遭檢調調查是天經地義，國民黨不應顛倒是非。

莊瑞雄指出，罷團在台東是一個個鄉鎮，到海邊、山上與田裡蒐集連署，而國民黨卻在冷氣房用印表機印一印，搞罷免又不做功課，怪不得偽造率這麼高。

吳崢也表示，罷免立委李坤城的領銜人宋建樑遭約談時，竟然戴著納粹臂章、比出納粹式的敬禮手勢，而國民黨立委葉元之、林德福、羅明才、廖先翔等人到場力挺時，還手持「正義青年加油」舉牌，這個畫面讓人驚呆、太不可思議。

吳崢質疑，「國民黨認同納粹思想的青年軍？這就是國民黨口中的正義青年？」請朱立倫回應「國民黨挺納粹嗎？」

吳崢表示，他能預期國民黨一定會切割這個青年軍，但不要想閃躲，宋建樑2017年就參與國民黨黨代表選舉，更手持中國國民黨黨旗入場，顯示宋建樑就是國民黨長年培養。

莊瑞雄說，歷史是用來記取教訓，納粹主義強調仇恨、極權，這種引發種族滅絕並且反民主的思想被全世界所唾棄，「納粹敬禮」不是一種表演，而是通向地獄之門，這個門不能打開，這是不容許的行為，在歐洲這是犯罪的行為，國民黨必須說清楚。

最後，吳崢表示，當初朱立倫宣稱連署一切狀況「責任都在我」，但眼看這些被國民黨推上火線、涉入抄名冊偽造文書的青年軍一一被檢調約詢，朱立倫不但沒有出來扛責，還出面護航納粹，實在離譜。