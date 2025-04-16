連署涉不實 新北綠要求道歉 藍質疑司法雙標

檢調偵辦罷免案涉不實連署，新北議會民進黨團要求國民黨就亡靈大軍連署道歉；國民黨議員多人質疑司法雙標，全台15件罷藍團體出現連署偽錯假問題，只看到司法辦藍不辦綠。

民進黨團總召廖宜琨表示，亡靈大軍連署，引起檢調搜索偵辦，案件正在調查中，民進黨團尊重司法。然而，國民黨號召民眾施壓、批評司法，試圖影響公權力運作，這不僅是踐踏司法也是對公民罷免的藐視。

民進黨團幹事長山田摩衣表示，罷免領銜人宋建樑竟戴納粹的臂章及「我的奮鬥」著作應訊，如此誇張脫序的行為，除了會引起國際關注及撻伐外，更嚴重地傷害了台灣的國際形象，國民黨不應該只是光速切割，而是應該要趕快出面說明這些幽靈連署和宣揚納粹的種種爭議，並且向社會大眾道歉。

民進黨團書記長顏蔚慈表示，國民黨地方黨部因涉幽靈連署風波，陸續被搜索調查，這更凸顯出來了國民黨長期以來所涉及「抄名冊」的問題，不只影響到了新北市民的個資隱私、更去挑戰了罷免連署的公權力行使。

國民黨議員陳偉杰等多人聯合新聞稿質疑司法雙標，檢調從台南到台北、新北「辦藍不辦綠」。陳偉杰表示，國民黨板橋、三重黨部被搜索、6人遭聲押，全台有15件罷藍團體出現連署偽錯假問題，但檢調搜索民進黨部查真相有這麼難？還是因為怕查出更多共諜，所以不敢出手嗎？

國民黨議員白珮茹表示，用司法手段搜索、聲押在野黨，用行政資源抹黑在野黨凍刪預算的監督天職，只會在專制威權國家中出現的手段，民進黨現在都毫不掩飾的強力操作，相信在罷免投票日當天，多數民眾一定會站出來，還台灣民主一個公道。

國民黨議員戴湘儀表示，中選會「提議前死亡」、「有偽造情事」的41件罷免案中，25件為泛綠立委和議員的罷免案，15件為泛藍營立委罷免案，藍綠通通有，但到目前，卻只看到司法辦藍不辦綠。她呼籲司法機關切勿成為任何政權的打手。