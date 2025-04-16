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民進黨：國民黨連署造假挺納粹 朱立倫應出面交代

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨批評，國民黨連署造假挺納粹，黨主席朱立倫肩膀不見了。圖／聯合報系資料照片
民進黨批評，國民黨連署造假挺納粹，黨主席朱立倫肩膀不見了。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天表示，萬份連署不合格，抄名冊就是偽造文書，國民黨竟還聚眾包圍司法機關誣指政治迫害，不旦毫無反省道歉，還要年輕人承擔責任。國民黨青年軍「挺納粹」的爭議行為，恐嚴重傷害台灣國際形象，國民黨主席朱立倫應出面向社會大眾交代。

新北地檢署偵辦幽靈連署案，罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作「我的奮鬥」，進入地檢署複訊，訊後8萬元交保，一身裝扮引起討論。

民進黨立委莊瑞雄批評，歷史是用來記取教訓，納粹主義強調的是仇恨、極權，此種引發種族滅絕並且反民主的思想是被全世界所唾棄，和現今國民黨口口聲聲說反獨裁來對比，很難理解國民黨為何默許黨內青年認同極權思想，國民黨的青年軍公開上演此齣戲碼，帶著國民黨向極右狂奔，是通向地獄之門，任何政黨內有如此行為都要去制止。

莊瑞雄表示，有良知的民眾都在問，國民黨到底怎麼了？罷免是民主制度的一環，但重點在於過程中合不合法，有沒有民意基礎正當性。國民黨發起的罷免全台近兩萬份不合格連署、高達三成不合格率、死亡連署破千人，這不是藍綠問題，而是是非對錯問題。

民進黨發言人吳崢表示，檢調近日就國民黨台北、新北黨部涉入抄襲名冊案件前往調查，過去民進黨也多次偕同律師前往北檢告發國民黨偽造文書；但遺憾的是，國民黨上至黨主席、下至黨公職，出了那麼大的紕漏、違法，沒有一個人出來道歉，還誣指是遭受司法迫害，聲稱是監督民進黨才被檢調搜索，根本滿口胡言。

吳崢指出，對於公民團體罷免藍委，連署書合格率超過九成，死亡連署數量也非常少，但國民黨主導罷免綠委的不合格率，動輒超過三成、四成以上，死亡連署動輒破百人，何者用心搜集連署，何者抄襲名冊，昭然若揭。

國民黨 希特勒 朱立倫 李坤城 民進黨 納粹 罷免 莊瑞雄

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