司法恐嚇反罷免 黃呂錦茹：連署持續運作、不會被嚇到
為反擊檢調針對反罷免連署大規模搜索約談國民黨地方幹部及青年軍，國民黨主席朱立倫上午到罷免吳思瑤總部舉行「戰獨裁行動」並掃街宣傳罷免吳思瑤。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，面對民進黨用司法恐嚇反罷免，北市罷免「雙吳」持續運作，不會被嚇到。
黃呂錦茹說，罷免「雙吳」連署站沒有暫停，不會被嚇倒，目前各議員的連署點，也都持續運作，另外，也以「社區」為單位，在家也可幫忙連署，並在社區設地方連署站。
另外，市黨部也在中央黨部樓下組成電話部隊，有專人打電話給黨員參與連署。黃呂錦茹指出，目前由海外、婦女 團體和地方社團、黃國樑黨部，4個團體輪值電話部隊，為了擔心黨員接到電話，以為是詐騙集團，打電話前會先發簡訊，提醒不是詐騙集團，以問候黨員的方式，請黨員自行參加連署，也可寄發連署書，一天就可寄出上千封。
對於罷團遭搜索一事，立委吳思瑤日前點名國民黨主席朱立倫、台北市黨部主委黃呂錦茹應對罷免連署亂象負起政治責任，不該躲在幕後讓第一線青年承擔司法風險。對此，黃呂錦茹說，民進黨對大罷免早就有備而來，國民黨是倉促應戰，時間較晚，但早就全力投入。
黃呂錦茹說，國民黨的年青人在發起罷免雙吳時，他們擅長空戰，各自有網路社群，來找地方黨部協助時，「四騎士已經成形」年青人在地方比較生疏，市黨部也要求地方提供志工等協助。
她說，例如罷免吳思瑤總部，最初找不到地點，市黨部立即協助，並用捐款、預算付租金，中正萬華罷吳總部也後落腳青年公園附近，經費也由市黨部幫忙。外傳市黨部切割青年軍，她說，「怎麼可能」
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