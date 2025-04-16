罷綠委遭搜索 藍議員酸檢調不辦綠：是怕查出更多共諜

新北地檢署昨約談20多名罷免民進黨立委罷免案連署領銜人及國民黨工，引發政治辦案疑慮。新北國民黨議員質疑，檢調從台南到台北、新北「辦藍不辦綠」，且全台有15件罷藍團體連署偽錯假問題，搜索民進黨部查真相有這麼難？議員陳偉杰反酸，檢調難道是怕查出更多共諜不敢出手？

議員宋雨蓁說，綠營罷團對王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁等15個罷藍案中，每案至少有1件以上死亡連署或疑涉偽造，其中林沛祥罷免案疑涉偽造情事高達116件，為何至今不見啟動搜索及約談？司法機關雙標是司法體制的自我閹割還是高層授意施壓？

「選不贏就搞罷免重選。」議員白珮茹表示，是許多民眾對執政黨近期最大共識，台灣民意基金會近日公布最新民調顯示，僅三成四受訪者贊成大罷免，五成九不贊成，當家鬧事終將受到民眾唾棄。何況用司法手段搜索、聲押在野黨，用行政資源抹黑在野黨凍刪預算監督天職，只會在專制威權國家中出現。

議員戴湘儀批評，中選會證實「提議前死亡」、「有偽造情事」的41件罷免案中，25件為泛綠立委和議員的罷免案，15件為泛藍營立委罷免案，藍綠通通有，卻只看到司法辦藍不辦綠，這是對特定政黨的打壓、踐踏社會對司法信任，呼籲司法機關勿成為任何政權打手，只會凸顯執政黨荒唐。