罷綠委領銜人戴納粹臂章 外交部譴責：破壞台灣形象
罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。外交部今天予以嚴正譴責，並呼籲避免採取這種傷害其他國家人民情感、破壞台灣整體形象，又無任何意見表達效果的言行。
新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令新台幣8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。
外交部上午發布新聞稿指出，由於納粹偏狹的意識形態與行為造成大屠殺和種族滅絕的歷史悲劇，納粹相關符號及旗幟已被包含台灣在內的多數國家厭惡及唾棄，並在許多國家明文禁止使用納粹符號，外交部對這種個人表達意見極為不當的方式予以嚴正譴責。
外交部重申，台灣是自由民主的法治國家，人民表達意見及言論自由都受到憲法保障，籲請理解納粹符號及手勢在國際社會中代表的負面意義及歷史傷痛，避免採取這種傷害其他國家人民情感、破壞台灣整體形象，又無任何意見表達效果的言行。
外交部期盼，民眾與政府一起攜手努力，積極展現對世界上不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。
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