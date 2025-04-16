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罷綠領銜人戴納粹臂章敬禮諷檢調 朱立倫：各種方式反「綠共」

聯合報／ 記者洪子凱王燕華／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天到罷瑤總部為罷團加油打氣。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天到罷瑤總部為罷團加油打氣。記者蘇健忠／攝影

雙北地檢署近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，搜索國民黨板橋、三重區黨部等地，引發藍營不滿質疑司法「辦藍不辦綠」。國民黨主席朱立倫表示，中選會提告41案大部分都是罷藍民團，司法卻淪為民進黨工具，現在民眾已用各種方式反諷民進黨，呼籲要顧及觀瞻，否則民意會反彈。

朱立倫指出，整個中選會已提告41案，絕大部分都是罷藍民團僅少部分是罷綠團體，但檢調卻用最嚴格方式檢驗罷綠團體，甚至交保、收押，比共諜案嚴重數倍，司法已經淪為民進黨獨裁者掌握台灣民主多數方法、工具，現階段只能勇敢站出來，用行動對罷綠團體表達支持，全面衝刺二階連署。

朱立倫說，這次連署「錯、假、抄、偽」最嚴重是花蓮、基隆是選委會公開認證，也因此去年國民黨就提倡實施附身分證連署，卻遭民進黨全力反對，中選會此次連署仍適用舊法，這幾天很多罷藍委民團都宣布連署達標，可以瞬間一天通過7、8千件，希望司法至少稍微用公平態度，顧一下民眾觀瞻，否則民意會反彈。

針對昨天新北地檢署約談新北數個罷綠委罷團，其中罷免李坤城領銜然宋建樑配戴納粹臂裝諷刺民進黨，朱立倫表示，今天台灣最新名詞，大家都講稱民進黨叫「綠共」，國民黨是「反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政」，各種方式都是反諷民進黨。

罷免

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