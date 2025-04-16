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影／辦藍不辦綠？ 蔣萬安：民眾關心司法標準是否一致
台北市長蔣萬安今天出席環狀線北環段CF690B區段標開工典禮，蔣萬安表示，捷運團隊是一天當兩天用，終於順利達標。台北都會區大眾捷運系統環狀線是台北捷運第一條環狀路線，全線分為第一階段、南環段、北環段和東環段，均採用中運量系統。目前僅第一階段（大坪林站〜新北產業園區站共14站，15.4公里）營運中；北環段和南環段橫跨新北及台北地區共計20.66公里，已陸續開工施作；東環段13.25公里，發包施工中。
由於檢調接連兩天約談雙北罷綠委團體的相關人，國民黨主席朱立倫到吳思瑤罷免總部向民進黨宣戰，不過有綠營酸朱是給蔣萬安難看，因幽靈連署是北市戶政機關比對出來的，蔣萬安對此表示，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠，對於雙北罷綠委團體被搜索約談，是否是綠色恐怖？蔣萬安說，希望司法秉公處理、釐清事實、公平公正，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。
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