影／辦藍不辦綠？ 蔣萬安：民眾關心司法標準是否一致

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑因涉嫌偽造連署書遭新北地檢偵辦，他前往複訊時因戴著納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，並拿希特勒著作「我的奮鬥」引發熱議。李坤城今天批評這是「嚴重國際醜聞」，點名國民黨跟黨主席朱立倫出來說清楚。

2025-04-16 11:32