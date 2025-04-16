國民黨地檢署外抗議白議員問主席在哪？ 朱立倫回應了
民黨主席朱立倫今天率黨籍民代到士林區罷免立委吳思瑤總部聲援，並到市場協助連署，朱整整走了近一小時，現場民眾相當熱情、踴躍，朱也表示接下來國民黨將全力以赴，給予罷團支持，並反惡罷優質立委，針對民眾黨新北市議員陳世軒發文質疑檢調搜索兩天未見朱人影，朱僅表示，不會被見縫插針，也謝謝民眾黨近期對於罷免有很多幫忙。
朱立倫今天早上到位於東華路一段罷瑤總部為志工加油打氣，並化身為志工，到市場宣傳連署行動，包含副主席連勝文、立委羅智強、許宇甄，議員張斯綱、林杏兒、柳采葳等人都到場陪同宣傳，領銜人賴苡任雖有到場，但應日前遭檢調約談交保不受訪，更全程在嘴上貼上綠色膠袋，表達抗議。
不過由於今天天氣不錯，自強市場人潮不少，看到朱到場也有不少人給予加油、打氣，更數度高喊「國民黨加油、下架吳思瑤」也有不少人上前簽連署，場面熱絡，朱全程走了近1小時，才走完市場，場面相當熱鬧。
朱立倫指出，接下來包括中廣前董事長趙少康等藍營人士，都會全力支持各地罷團，分進合擊才能反惡罷成功，將全力以赴，本周六藍委徐巧芯也有辦一場惡罷活動也會到場參與。
陳世軒臉書稱朱立倫這兩天出來太慢，朱回應，現階段不會受到任何見縫插針，也謝謝很多民眾黨人士，甚至周六罷瑤團體要辦活動很多民眾黨人也會來支持，透過團隊力量共同努力。
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