國民黨大罷免連署被重辦 盧秀燕喊話賴清德：萬萬不可
國民黨多個縣市黨部發起罷免活動，卻被檢調搜索偵辦。被視為下屆總統熱門人選的台中市長盧秀燕上午用嚴厲的語氣說，發起罷免的人並沒有查核連署人身分的權利，加上選委會也有除錯的機制，實在不應該針對發起罷免的人來偵辦。
她說，她很少針對政治議題來發表看法，但是她要說句公道話。她說，發起罷免的人不是戶政事務所，沒有查核連署人身分的權利。
而且連署到一個階段，連署書會送選委會，選委會有除錯的機制，這裡面有死亡或者是未成年的人，會加以剔除，一旦成案的話，這些早已經除錯了。
如果國家濫用司法的權利重辦這些發起罷免的人，她認為第一是打壓民主，因為發起連署的人沒有查核的權利，加上選委會已經除錯，就是國家濫用司法的權利。而且已經有這麼多機制，卻還都只是辦藍的，會讓人感覺不但是濫用司法，也會有執政黨重辦在野黨的情形。
她說，尤其賴清德總統身兼黨主席這樣做很不好，這個事情最好不要這樣做，免得造成人民的反感。盧秀燕連說兩次萬萬不可，而且認為非常不以為然。
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