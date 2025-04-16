藍青年軍著納粹臂章遭切割 李坤城：嚴重國際醜聞

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑因涉嫌偽造連署書遭新北地檢偵辦，他前往複訊時因戴著納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，並拿希特勒著作「我的奮鬥」引發熱議。李坤城今天批評這是「嚴重國際醜聞」，點名國民黨跟黨主席朱立倫出來說清楚。

李坤城質疑，宋建樑手拿希特勒著作、綁納粹臂、手比納粹手勢，這是非常嚴重國際問題，國民黨、朱立倫不要切割，宋建樑是國民黨黨員，在北檢外面抗議的國民黨立委說是支持正義青年，請問支持正義青年是支持納粹、支持宋建樑嗎？

針對國民黨新北黨部切割稱個人行為不評論，李批評，國民黨新北黨部做法跟台北黨部一樣，黨員出事就切割，他認為新北黨部、朱立倫應出面道歉，否則就代表支持宋建樑行為，宋是國民黨員，國民黨現在說自己反共，所以跟納粹站在一起？朱立倫應該講清楚，這是嚴重國際醜聞。

李坤城提到，納粹這本書代表迫害人權、種族歧視，若在歐洲國家有此行為將有罰款跟刑責，不希望因為國民黨員這些行為，影響台灣跟以色列、歐洲、德國的關係，朱立倫應該出面說清楚，不要再推給黨員個人行為。

針對死亡連署，李坤城認為，死亡連署跟偽造文書的查核單位都是地方選委會，跟中選會無關，朱立倫應出來說清楚為何連署書有這麼高的死亡連署、偽造連署，民眾不會諒解。

民眾黨新北市議員陳世軒稱自己連續兩天透過直播為青年銘不平，並稱面對綠色恐怖，國民黨主席朱立倫在哪？李則說，不清楚陳世軒為什麼跳出來批評朱立倫，國民黨透過死亡連署反制公民團體，民眾黨在罷免階段比較沒有聲音，可能是避免沒聲量，所以對國民黨提出反擊。