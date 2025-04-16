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國民黨板橋婦工會長5萬交保 丈夫心疼反諷：來加入民進黨好了

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導

檢調查辦綠委張宏陸罷免案疑涉偽造文書等案，多名國民黨黨工、黨員被約談，新北板橋區黨部婦工會長鍾桂英被諭知5萬元交保，今天凌晨快3點才回到家，她說，內心坦蕩蕩，若罷免行動有需要仍會挺身幫忙。鍾桂英的丈夫反諷說，「我們來加入民進黨好了」。

國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人。區黨部婦工會長鍾桂英是調查官昨天下午持傳票到住家帶人，被帶到市調處做筆錄，晚間10點多移到地檢署複訊後，檢察官諭知5萬元交保，今天凌晨快3點才回到家。

鍾桂英說，在市調處製作筆錄時，調查官有問「我可以看妳的手機嗎」，她覺得內心坦蕩蕩，全力配合調查。鍾表示，她是資深黨員，又是婦工會長，日前張宏陸罷免行動要在新埔捷運站、府中商圈周邊辦連署，她收到區黨部執行長謝慶認的邀請訊息，有去現場簽一份連署書，沒有幫他人代填，過程可受公評，「不知道這樣有何不可，連署不是人民權利嗎？難道只是因為連署綠委就要被沒收權利嗎？」

67歲鍾桂英談到，她生活單純，這輩子第一次進地檢署，當然會有些焦慮，但談不上害怕，因為她就是單純去參與連署，沒有做不法的事。

對於謝慶認等人被聲押，鍾桂英說，國家機器真的太超過了，辦藍和辦綠力道明顯不同，她相信人民自有判斷，若之後罷免行動需要志工，她仍願意幫忙，不會因此退縮。

鍾桂英的丈夫楊南生今天一早就到區黨部「報平安」，他說，非常相信老婆沒做不法的事，很明顯是政治辦案，想消滅在野黨。楊南生說，大罷免你來我往是勞民傷財，受害的就是老百姓，參與罷免綠委連署竟然要被用司法手段追殺，實在太過頭，「乾脆我們都去加入民進黨好了」。

國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，今天有黨員到區黨部關心進度，氣氛瀰漫低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，今天有黨員到區黨部關心進度，氣氛瀰漫低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人，黨部今天瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人，黨部今天瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人，黨部今天瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人，黨部今天瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人，黨部今天瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市板橋區黨部昨天上午被搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子等人，黨部今天瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影

國民黨 民進黨 罷免 連署書 黨工

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