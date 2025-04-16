快訊

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

智商超越邊牧？「學霸灰貓」沒有指令難得倒牠 上車還會自己關門網全看傻

聲援罷團親自上街拉連署 朱立倫籲民眾勇敢反惡罷

中央社／ 台北16日電

罷免民進黨立委團體接連遭到檢調搜索約談，國民黨主席朱立倫為力挺罷團成員，今天帶領黨籍民代上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委行動；朱立倫強調，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

北檢14日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華15日也帶隊率調查人員，到國民黨板橋區黨部搜索。

朱立倫今天上午到罷免民進黨立委吳思瑤的團體總部，聲援罷團召集人賴苡任等人，朱立倫表示，民進黨想拿回國會多數，用司法大刀砍向在野黨，罷綠的團體不是重保就是收押，比共諜案還要嚴重，全台大搜索、大交保、大收押，這是極度獨裁國家才會做的事。

朱立倫說明，花蓮罷免團體超過4000件造假，基隆也有100多件偽造，這都是罷免國民黨立委的團體，司法單位完全視而不見，卻用司法來砍向在野黨、對待青年朋友；這是台灣司法有史以來最大危機，也是台灣民主墮落的關鍵時刻，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

賴苡任因北檢偵辦涉幽靈連署案，涉嫌偽造文書、被以新台幣50萬元交保，他在受訪時不發一語，僅拿起綠色膠帶貼住嘴巴，並拿出空白連署書做出填寫手勢。隨後，朱立倫率領國民黨籍台北市議員張斯綱、林杏兒、立委羅智強上街，鼓勵民眾進行罷免連署。

活動結束後，朱立倫再度受訪指出，司法單位至少要稍微公平一點，顧一下民眾觀瞻，不然只辦藍不辦綠，最後反彈的會是民意。

至於前中廣董事長趙少康呼籲應率黨公職到法務部靜坐，朱立倫回應，包括趙少康與非常多國民黨人士，都會團結支持各地罷免團體，唯有透過團隊努力，大家分進合擊才能反惡罷成功；對於各種作法，都有考量，最重要是如何匯集整體力量。

此外，針對民眾黨新北市議員陳世軒稱朱立倫連兩晚缺席國民黨聲援活動，朱立倫強調，現在不會受到任何的見縫插針影響，也要謝謝民眾黨的朋友，包括黨主席黃國昌及許多立委都全力幫忙。

司法 國民黨 朱立倫 民進黨 罷免

延伸閱讀

綠酸朱立倫給蔣萬安難看 蔣：民眾關切標準是否一致

影／批「辦藍不辦綠」 朱立倫：極度獨裁國家才會

影／控大罷免變大搜索大收押 朱立倫痛斥：極度獨裁國家才會做的

國民黨連兩晚號召民眾集結 白議員嘆朱立倫缺席：晚了

相關新聞

藍青年軍著納粹臂章遭切割 李坤城：嚴重國際醜聞

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑因涉嫌偽造連署書遭新北地檢偵辦，他前往複訊時因戴著納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，並拿希特勒著作「我的奮鬥」引發熱議。李坤城今天批評這是「嚴重國際醜聞」，點名國民黨跟黨主席朱立倫出來說清楚。

罷團領銜人比納粹手勢 德國在台協會：最強烈的譴責

罷團領銜人宋建梁遭新北地檢約談前，比出納粹敬禮手勢惹議，德國在台協會透過臉書指出，表示最強烈的譴責；我外交部表示，嚴正譴責這種個人意見表達極為不當的方式。

朱立倫明到新北徒步沿街連署 黃志雄：奮戰到底

新北罷免綠委連署遭司法單位查辦，為鞏固軍心和士氣，國民黨主席朱立倫明天將到新北，從新北議會集結出發，徒步沿街連署，國民黨新北市黨部黃志雄說，藍軍沒有司法工具來打擊政敵，卻有無畏無懼的勇氣，不會就此退縮。

罷綠委領銜人戴納粹臂章 藍青年團：唾棄不當政治符號

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，德國在台協會今天痛斥此行為「無恥」。國民黨青年團表示，唾棄不當政治符號，對以納粹符號表達政治意見的行為，表達強烈反對。

TVBS民調／關稅危機下 支持罷綠委超越罷藍委

美國總統川普發起對等關稅新政，是否影響國內「大罷免」進行受關注。TVBS今天公布最新民調顯示，支持罷免國民黨立委為28%，略減3個百分點；支持罷免民進黨立委為32%，則略增2個百分點。不支持大罷免的民眾，仍高於支持者。

罷綠委錯誤率高 吳思瑤：國民黨要抗議去圍蔣萬安、侯友宜

雙北多個罷免綠委團體涉不實連署遭檢方調查，遭藍白痛批「民進黨是綠共」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，連署罷免案的罷綠錯誤率平均30%、罷藍4%；死亡連署部分罷綠1923件、罷藍12件，相差160倍，且資料是地方政府核對提報，並非中選會，「國民黨要抗議去包圍蔣萬安啊、去找侯友宜啊。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。