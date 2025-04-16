聲援罷團親自上街拉連署 朱立倫籲民眾勇敢反惡罷

罷免民進黨立委團體接連遭到檢調搜索約談，國民黨主席朱立倫為力挺罷團成員，今天帶領黨籍民代上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委行動；朱立倫強調，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

北檢14日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華15日也帶隊率調查人員，到國民黨板橋區黨部搜索。

朱立倫今天上午到罷免民進黨立委吳思瑤的團體總部，聲援罷團召集人賴苡任等人，朱立倫表示，民進黨想拿回國會多數，用司法大刀砍向在野黨，罷綠的團體不是重保就是收押，比共諜案還要嚴重，全台大搜索、大交保、大收押，這是極度獨裁國家才會做的事。

朱立倫說明，花蓮罷免團體超過4000件造假，基隆也有100多件偽造，這都是罷免國民黨立委的團體，司法單位完全視而不見，卻用司法來砍向在野黨、對待青年朋友；這是台灣司法有史以來最大危機，也是台灣民主墮落的關鍵時刻，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

賴苡任因北檢偵辦涉幽靈連署案，涉嫌偽造文書、被以新台幣50萬元交保，他在受訪時不發一語，僅拿起綠色膠帶貼住嘴巴，並拿出空白連署書做出填寫手勢。隨後，朱立倫率領國民黨籍台北市議員張斯綱、林杏兒、立委羅智強上街，鼓勵民眾進行罷免連署。

活動結束後，朱立倫再度受訪指出，司法單位至少要稍微公平一點，顧一下民眾觀瞻，不然只辦藍不辦綠，最後反彈的會是民意。

至於前中廣董事長趙少康呼籲應率黨公職到法務部靜坐，朱立倫回應，包括趙少康與非常多國民黨人士，都會團結支持各地罷免團體，唯有透過團隊努力，大家分進合擊才能反惡罷成功；對於各種作法，都有考量，最重要是如何匯集整體力量。

此外，針對民眾黨新北市議員陳世軒稱朱立倫連兩晚缺席國民黨聲援活動，朱立倫強調，現在不會受到任何的見縫插針影響，也要謝謝民眾黨的朋友，包括黨主席黃國昌及許多立委都全力幫忙。