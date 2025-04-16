綠酸朱立倫給蔣萬安難看 蔣：民眾關切標準是否一致
檢調接連兩天約談雙北罷綠委團體的相關人，國民黨主席朱立倫今到吳思瑤罷免總部向民進黨宣戰，不過有綠營酸朱是給蔣萬安難看，因幽靈連署是北市戶政機關比對出來的。蔣萬安今被問此事，他說，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。
不過對於雙北罷綠委團體被搜索約談，是否是綠色恐怖？蔣萬安說，希望司法秉公處理、釐清事實、公平公正，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。
蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工，媒體也問，提案罷綠委李坤城領銜人宋建樑卻戴上紅色納粹的「卐」字臂章到新北檢應訊引發熱議，台北市長蔣萬安今被問及此事看法，蔣萬安表示，他絕對不認同，對於不管是納粹或者是之前戒嚴的貼文，我們都是嚴厲譴責這樣子不當言行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言