綠酸朱立倫給蔣萬安難看 蔣：民眾關切標準是否一致

檢調接連兩天約談雙北罷綠委團體的相關人，國民黨主席朱立倫今到吳思瑤罷免總部向民進黨宣戰，不過有綠營酸朱是給蔣萬安難看，因幽靈連署是北市戶政機關比對出來的。蔣萬安今被問此事，他說，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。

不過對於雙北罷綠委團體被搜索約談，是否是綠色恐怖？蔣萬安說，希望司法秉公處理、釐清事實、公平公正，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。

蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工，媒體也問，提案罷綠委李坤城領銜人宋建樑卻戴上紅色納粹的「卐」字臂章到新北檢應訊引發熱議，台北市長蔣萬安今被問及此事看法，蔣萬安表示，他絕對不認同，對於不管是納粹或者是之前戒嚴的貼文，我們都是嚴厲譴責這樣子不當言行。