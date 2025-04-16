影／批「辦藍不辦綠」 朱立倫：極度獨裁國家才會

國民黨主席朱立倫上午到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。以50萬元交保的罷綠團體召集人賴苡任貼上綠膠帶、拿出連署書，表達沉痛抗議，呼籲民眾加入連署。朱立倫質疑司法「辦藍不辦綠」，民進黨為一黨之私，想要拿回國會多數，用司法大刀砍向在野黨，罷綠的團體不是重保就是收押，比共諜案還要嚴重，「全台大搜索、大交保、大收押，這是極度獨裁國家才會做的」。

朱立倫說，花蓮罷傅團體超過4000件造假，基隆也有100多件偽造，都是罷免藍委的團體，司法單位對錯偽造假的民進黨完全視而不見，卻用司法來砍向在野黨、這樣對待青年朋友，他非常痛心，這是台灣司法有史以來最大的危機，也是台灣民主墮落的關鍵時刻，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢站出來反惡罷。 國民黨主席朱立倫（前排右二）上午到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤，呼籲民眾加入連署。記者蘇健忠／攝影 國民黨主席朱立倫上午到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤，呼籲民眾加入連署。記者蘇健忠／攝影 國民黨主席朱立倫（左）上午到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤，呼籲民眾加入連署。攤販業者一手做生意，一手和朱立倫握手。記者蘇健忠／攝影 國民黨主席朱立倫（右）上午到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤，朱立倫遇到一位在燙頭髮的婦女，仍不忘拿著連署書呼籲加入連署。記者蘇健忠／攝影 國民黨主席朱立倫（右三）上午到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。以50萬元交保的罷綠團體召集人賴苡任（右二）貼上綠膠帶、拿出連署書，表達沉痛抗議，呼籲民眾加入連署。記者蘇健忠／攝影