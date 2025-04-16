快訊

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

4月份第2起事故！IDF戰機今早降落馬公基地 冒煙畫面曝

綠委籲為黨員戴納粹臂章道歉 朱立倫：反諷綠獨裁

中央社／ 台北16日電

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。李坤城今天表示，這是嚴重的國際問題及國際醜聞，宋建樑是國民黨員，呼籲國民黨主席朱立倫出面說明並道歉。

朱立倫上午出席「戰獨裁行動」受訪表示，各種方式都在反諷民進黨的獨裁、惡質的獨裁，今天台灣最新名詞稱民進黨是綠共，大家反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政。

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令新台幣8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。

李坤城今天在立法院受訪表示，關於納粹臂章，其實代表著對於人權的迫害及種族歧視，若此事發生在歐洲國家，恐會遭受罰款或刑責，這是非常嚴重的國際問題及國際醜聞；宋建樑是國民黨員，希望朱立倫出面說明、不要切割並且道歉，如果朱立倫不道歉，就表示支持宋建樑的行為。

民進黨立委林俊憲在臉書撰文提及，這已不是政黨競爭的內政問題，而是會延燒到國際的外交問題，希望國民黨誠懇道歉。

罷免

延伸閱讀

影／控大罷免變大搜索大收押 朱立倫痛斥：極度獨裁國家才會做的

影／罷免李坤城案領銜人宋建樑交保離開

新北幽靈連署 李坤城罷免領銜人交保怒斥「民進黨就是瘟疫」

國民黨連兩晚號召民眾集結 白議員嘆朱立倫缺席：晚了

相關新聞

4000份正重簽…花蓮民眾又收錯誤格式連署書 罷傅團體報案盼釐清

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」近日發現約4000份連署書格式錯誤，正號召民眾重簽，卻發現有部分民眾家中收到同樣格式錯誤的空白...

罷綠遭檢約談...賴苡任臉書首發聲 朱立倫、徐巧芯留言打氣

雙北地檢署近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，周一約談北市罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤團體相關人員，包含賴苡任、劉思吟等6人，訊...

中選會告發41件問題連署 罷綠25：罷藍15：罷白1

全台幽靈連署爭議，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署。據統計，第一階段罷免查對狀況（不含補件），41件有2...

罷綠幹部納粹風波 王鴻薇：綠營側翼不要模糊焦點

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時，穿納粹衣，手持希特勒書籍，行納粹禮，引發批評。國民黨主席朱立倫今早...

朱立倫指黨員戴納粹臂章諷綠共 民進黨批嚴重失格

國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨青年軍戴納粹臂章敬禮是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共；民進黨指出，朱立倫的護...

國民黨：反對納粹 更拒絕民進黨操弄輿論、消費歷史

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發爭議。國民黨今天表示，民進黨過去便有使用希特勒作為文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。