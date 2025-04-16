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指反惡罷群龍無首 徐巧芯：黨中央領導方向要更清楚

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署前天依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，包含「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免案領銜人李孝亮、張克晉等6人，晚間立法委員徐巧芯（前排右起）、王鴻薇、羅智強等人到場聲援。圖／聯合報系資料照片
立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署前天依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，包含「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免案領銜人李孝亮、張克晉等6人，晚間立法委員徐巧芯（前排右起）、王鴻薇、羅智強等人到場聲援。圖／聯合報系資料照片

近日檢調大動作搜索罷免民進黨立委團體，國民黨以罷制罷再度受挫。國民黨立委徐巧芯今天表示，前晚他們自發到台北地檢署聲援被帶走調查的罷團成員，但除了跟裡面喊話之外，他們還能做什麼？國民黨群龍無首的狀態，不能一直下去，希望黨中央領導方向能更清楚讓他們知道該怎麼做。

徐巧芯今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪，針對近期罷免民進黨立委團體被檢調大動作搜索一事，她表示，民進黨通過民團，罷免一大堆在野黨立委，過程中也有瑕疵，例如罷免國民黨立委林沛祥團體的偽造連署份數高達116份，很多人都有去告發，幾乎跟綠營是同時告發，但檢調只針對罷免民進黨立委的團體有動作，對罷藍團體完全沒有動作。

徐巧芯認為，檢調大動作有兩個意思，一是恐嚇其他正在連署二階段罷免民進黨立委的團體，二是銷毀地方黨部。徐巧芯說，以台北市來為例，他們的後援部隊就是台北市黨部，但如果北市黨部怎麼了，誰來支援他們？僅管目前北市黨部沒有被辦到黨工，可是基本上已形同沒有辦法運作了，協助反罷免的力量沒有了，罷免對方的力量也變小了。

談及前天晚上到北檢聲援「罷吳四騎士」賴苡任等6人的狀況，徐巧芯說，當天他跟國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強到場支援，其實是匆匆忙忙的，大家本來都還在忙自己的工作，忙完之後趕過去，市黨部這邊也有一點措手不及，大家沒有想到會會這麼嚴重，所以希望在這整件事情上面，有人來領導，大家會更知道要做什麼。

徐巧芯接著說，當晚他們是自發到現場，但具體要做什麼？除了跟裡面喊話之外，他們還能做什麼？當晚，她知道賴苡任等人有自己請律師，且裡面有一位律師是國民黨的律師，她是透過跟律師通電話，才知道裡面狀況，是不是要進複訊庭了等。

徐巧芯說，在這個節骨眼上，批評是沒有意義的事，國民黨應該想怎麼樣團結往前走，可是確實群龍無首的狀態，不能一直下去，必須要有人站出來領導大家，因為再怎麼說，她也只是一位立委，甚至是要被罷免的對象，要怎麼來領導大家呢？

徐巧芯強調，「我要請大家記得，我們正在被罷免，我們自己都自身難保的情況下，我們要怎麼領導大家？」現在只剩下黨中央了，希望黨中央整個領導的方向到底何去何從，能夠更清楚讓他們知道該怎麼做。

國民黨 徐巧芯 民進黨 罷免

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