指反惡罷群龍無首 徐巧芯：黨中央領導方向要更清楚

近日檢調大動作搜索罷免民進黨立委團體，國民黨以罷制罷再度受挫。國民黨立委徐巧芯今天表示，前晚他們自發到台北地檢署聲援被帶走調查的罷團成員，但除了跟裡面喊話之外，他們還能做什麼？國民黨群龍無首的狀態，不能一直下去，希望黨中央領導方向能更清楚讓他們知道該怎麼做。

徐巧芯今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪，針對近期罷免民進黨立委團體被檢調大動作搜索一事，她表示，民進黨通過民團，罷免一大堆在野黨立委，過程中也有瑕疵，例如罷免國民黨立委林沛祥團體的偽造連署份數高達116份，很多人都有去告發，幾乎跟綠營是同時告發，但檢調只針對罷免民進黨立委的團體有動作，對罷藍團體完全沒有動作。

徐巧芯認為，檢調大動作有兩個意思，一是恐嚇其他正在連署二階段罷免民進黨立委的團體，二是銷毀地方黨部。徐巧芯說，以台北市來為例，他們的後援部隊就是台北市黨部，但如果北市黨部怎麼了，誰來支援他們？僅管目前北市黨部沒有被辦到黨工，可是基本上已形同沒有辦法運作了，協助反罷免的力量沒有了，罷免對方的力量也變小了。

談及前天晚上到北檢聲援「罷吳四騎士」賴苡任等6人的狀況，徐巧芯說，當天他跟國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強到場支援，其實是匆匆忙忙的，大家本來都還在忙自己的工作，忙完之後趕過去，市黨部這邊也有一點措手不及，大家沒有想到會會這麼嚴重，所以希望在這整件事情上面，有人來領導，大家會更知道要做什麼。

徐巧芯接著說，當晚他們是自發到現場，但具體要做什麼？除了跟裡面喊話之外，他們還能做什麼？當晚，她知道賴苡任等人有自己請律師，且裡面有一位律師是國民黨的律師，她是透過跟律師通電話，才知道裡面狀況，是不是要進複訊庭了等。

徐巧芯說，在這個節骨眼上，批評是沒有意義的事，國民黨應該想怎麼樣團結往前走，可是確實群龍無首的狀態，不能一直下去，必須要有人站出來領導大家，因為再怎麼說，她也只是一位立委，甚至是要被罷免的對象，要怎麼來領導大家呢？

徐巧芯強調，「我要請大家記得，我們正在被罷免，我們自己都自身難保的情況下，我們要怎麼領導大家？」現在只剩下黨中央了，希望黨中央整個領導的方向到底何去何從，能夠更清楚讓他們知道該怎麼做。