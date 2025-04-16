影／控大罷免變大搜索大收押 朱立倫痛斥：極度獨裁國家才會做的

北檢、新北檢近日偵辦罷綠團體幽靈連署案，搜索國民黨板橋、三重區黨部等地，遭外界質疑「辦藍不辦綠」。黨主席朱立倫今天到北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，以50萬元交保的罷團召集人賴苡任貼上綠膠帶、拿出連署書，表達沉痛抗議，籲民眾加入連署。

對於偵查罷綠團體的司法作為，朱立倫發起「戰獨裁」行動反制，今早與立委羅智強等人到罷免吳思瑤的「地動刪瑤」總部，一同步行踩街鼓勵民眾連署。

朱立倫痛批，民進黨為一黨之私，想要拿回國會多數，用司法大刀砍向在野黨，罷綠的團體不是重保就是收押，比共諜案還要嚴重，「全台大搜索、大交保、大收押，這是極度獨裁國家才會做的」。

朱立倫說，花蓮罷傅團體超過4000件造假，基隆也有100多件偽造，都是罷免藍委的團體，司法單位對錯偽造假的民進黨完全視而不見，卻用司法來砍向在野黨、這樣對待青年朋友，他非常痛心，這是台灣司法有史以來最大的危機，也是台灣民主墮落的關鍵時刻，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

「罷吳四騎士」之一的賴苡任因偽造文書、違反個資法罪嫌，被以50萬元交保。他今天一語不發，只是拿起綠膠帶貼住嘴巴，並拿出空白連署書，做出填寫手勢，沈痛呼籲連署。