影／新北幽靈連署案 侯友宜：大家憂司法是否變政治工具

新北地檢署昨天偵辦民進黨立委罷免幽靈連署案，約談超過20人，有6人被聲押禁見，國民黨主席朱立倫早上受訪時也批評，司法成為獨裁者的大刀揮向在野黨。新北市長侯友宜表示，大家非常擔憂，司法會不會成為政治工具，打壓異己。

全案遭聲押者，包含國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子、志工應大華，以及三重區黨部執行長羅大宇、立委蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，均遭檢方聲押禁見，6人均有國民黨背景。