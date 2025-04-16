探陳菊不忘大罷免 柯建銘：小學五年級立志打倒國民黨

民進黨立院黨團總召柯建銘今天凌晨臉書表示，他在15日下午4時到高醫探望因中風持續住院的監察院長陳菊，心有惆悵，戚戚感。「大罷免」搶救台灣只剩下14天，祝早日康復，一起目睹藍白逃亡，走入歷史焚化爐。

柯建銘指出，知道陳菊生病後，大家都很關心，但消息有限。日前從媒體得知前總統蔡英文有去探望，他做為一個晚輩，但又是長期戰友，民進黨是共同努力的戰地園區。

柯建銘表示，他知道陳菊當監察院長後，最大的遺憾是須中立，當戰士失去戰場又見國事紛亂，藍白賣台亡國，心情必是心急如焚是。柯說，他的腳三度開刀，又煩陳菊來探望，言語中對立法院亂象不滿，有奈何之感。

柯建銘以「菊姐」稱呼指出，陳菊一輩子為台灣付出，為理想正義而戰又勇於提攜後輩，對理想的堅持是所有台灣人景仰之處，一生艱難，但又精彩，他會用盡一切力量去保護台灣，這次「大罷免」是他等了60年的時機，因為他小學五年級就立志打倒國民黨，時機已至、時機已熟，是給藍白最後致命一擊，鐵定成功的，「相信老柯，雖孤寂但信心百分百，就此敬告」。