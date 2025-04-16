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嘉檢偵辦罷免綠委王美惠陳冠廷死人冒名連署造假案 搜索傳喚3被告

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉檢偵辦罷免綠委王美惠、陳冠廷死人冒名連署造假案，日前搜索傳喚3被告。圖／聯合報資料照片
嘉檢偵辦罷免綠委王美惠、陳冠廷死人冒名連署造假案，日前搜索傳喚3被告。圖／聯合報資料照片

罷免綠營嘉義市立委王美惠、嘉縣立委陳冠廷一階提議，出現死人及冒名造假連署，涉偽造文書等罪，王、陳一階提議人數未達門檻，罷免無效，嘉檢日前展開搜索、傳喚，分別傳喚嘉縣被告賴、徐某2人，嘉市傳喚被告陳某1人，被告3人經檢方複訊後請回。

檢方說，有關嘉縣、市立委罷免案，疑涉有偽造文書等案件。前經民眾先、後委任律師，按鈴提告、告發，檢方受理後，由檢察官指揮法務部調查局嘉縣調查站組成專案小組密集蒐證。

14日、15日，持地方法院核發搜索票，分別至嘉縣搜索2處、傳喚被告賴、徐某2人，到嘉市搜索2處、傳喚被告陳某1人。被告3人經檢察官複訊後，均請回。

提議罷免王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，陳姓領銜人表達歉意聲明放棄2階連署，市選委會將審查結果報中選委會，中選會通知陳姓領銜人10天內補件367件，限期未補件，罷免無效。

王美惠說，嘉市接連發生死者連署及冒名連署況，令人非常憤怒。民眾個資被盜用在連署書上，等同詐騙集團行為，絕對不可容忍，希望違法行為受到法律制裁。陳冠廷也對冒名連署非法行為表達不能容忍。

罷免

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