幽靈連署再聲押2人 新增蘇巧慧領銜人及召集人
新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，昨約談罷團領銜人、召集人及多名國民黨工、志工逾20人，被，經檢察官漏夜複訊，稍早依涉犯偽造文書及個人資料保護法等罪，將立委蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人2人聲押禁見。
目前全案遭聲押者，連同譚、王2人已達6人，稍早國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子、志工應大華，以及三重區黨部執行長羅大宇均遭檢方聲押禁見，6人均有國民黨背景。
其中譚鎮耀為新北青工總會鶯歌區會長、召集人王昱人為新北青工總會總幹事，同案被告立委張宏陸罷團「板橋小蜜蜂行動隊」發起人吳禹辰則是新北青工總會長。王昱人曾對外澄清，譚去年是鶯歌區會長但今年已卸任，自己與譚皆為國民黨青工會員但非黨工。
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