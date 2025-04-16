新北幽靈連署 李坤城領銜人交保怒斥「民進黨就是瘟疫」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
罷免立委李坤城罷免案領銜人宋建樑（圖）經移送新北檢複訊後以8萬元交保，離去時怒斥「民進黨就是瘟疫！」記者林伯東／攝影
罷免立委李坤城罷免案領銜人宋建樑（圖）經移送新北檢複訊後以8萬元交保，離去時怒斥「民進黨就是瘟疫！」記者林伯東／攝影

新北地檢署昨指揮調查局，兵分30路針對新北市4名民進黨立委罷免案連署的領銜人、召集人及多名國民黨工、志工逾20人，稍早立委李坤城罷免案領銜人宋建樑以8萬元交保後，離開新北檢時怒氣沖沖地表示「民進黨就是瘟疫！」隨即被身旁友人制止繼續發言。

檢調昨天一早開始，兵分30路約談涉案罷團人士及國民黨工，因新北市幅員廣大，且各罷團作業方式不一，檢調執行搜索後又有新發現，於是當下決定擴大搜索範圍至30處。

檢調昨主要針對新北市4名民進黨立委、蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的罷免行動疑似出現幽靈連署。據了解，約談對象包括罷團「新北大掃除」的蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、備補領銜人蔡承睿、召集人王昱人；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連。張宏陸罷團「板橋小蜜蜂行動隊」案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建良、備補領銜人陳冠至。

至於國民黨人士部分，則有板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，及三重區黨部執行長羅大宇，另包括多名罷團志工及國民黨區黨部黨工、志工。

罷免

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