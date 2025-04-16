綠委罷免疑幽靈連署 蘇巧慧備補領銜人8萬元交保

新北地檢署昨指揮調查局，兵分30路約談新北市4名民進黨立委罷免案連署的領銜人、召集人及多名國民黨工、志工20餘人，稍早蘇巧慧罷免案備補領銜人蔡承睿，經檢察官複訊，被依涉犯偽造文書及個人資料保護法以8萬元交保。

檢調昨天一早便兵分多路約談涉案人士，因新北市幅員廣大，且各罷團作業方式不一，經搜索後擴大搜索範圍至30處，部分被約談對象，身分為被告或證人都待檢察官複訊後進一步釐清。

檢調主要針對新北市4名民進黨立委、蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的罷免行動疑似出現幽靈連署。據了解，約談對象包括罷團「新北大掃除」的蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、備補領銜人蔡承睿、召集人王昱人；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連。張宏陸罷團「板橋小蜜蜂行動隊」案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建良、備補領銜人陳冠至。

至於國民黨人士部分，則有板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，及三重區黨部執行長羅大宇，另包括罷團志工及國民黨區黨部黨工、志工多人均遭約談。