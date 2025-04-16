罷免綠委涉不實連署 20多人移送新北檢複訊

中央社／ 新北15日電

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署，新北地檢署今天指揮搜索帶回多人。國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥等20多人晚間先後移送新北檢複訊。

台灣新北地方檢察署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

新北地檢署表示，今天指揮法務部調查局新北市調查處、北部地區機動工作站，到新北市板橋區、三重區、鶯歌區等處被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處執行搜索，並帶回被告及證人等到案查明。據了解，截至15日晚間，檢調帶回20多人。

晚間6時許開始，提議罷免立委張宏陸領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥、提議罷免立委蘇巧慧備補領銜人蔡承睿、提議罷免立委李坤城領銜人宋建樑、國民黨板橋區黨部主任謝慶認、國民黨三重區黨部執行長羅大宇等20多人，陸續移送新北檢複訊，面對記者詢問皆沒有回應。

近100名國民黨支持者晚間8時在新北地檢署外聲援，群眾高喊「政治辦案」、「放人」，多名國民黨新北市議員、立委也到場發表談話，警方舉牌警告後，支持者於晚間10時30分陸續散場。

罷免

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