罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

繼台北地檢署前天偵辦罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤涉幽靈連署案，昨天凌晨依偽造文書、違反個資法命六名被告交保，新北地檢署昨指揮調查局大動作約談罷免新北市四名民進黨立委案的領銜人、召集人及國民黨工廿人，移送新北地檢署複訊。

檢調接連兩天針對罷免綠委案大動作偵辦，引發「辦藍不辦綠」質疑。國民黨昨晚再度號召群眾至新北檢聲援，批評「綠色恐怖」、「司法迫害」、「賴清德下台」。

新北檢搜索藍營板橋、三重黨部

台北地檢署偵辦罷免吳沛憶及吳思瑤疑似幽靈連署案，前晚複訊國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛與劉思吟，及「憶事無成」罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡六人，昨天凌晨命賴、滿、劉五十萬元交保，李、林卅萬元、陳廿萬元交保，均限制出境、出海。陳冠安先行離開，其餘五人同進退，辦保後搭車離開。

北檢偵辦動作甫引發外界質疑有政治動機，新北檢昨天又接續行動，大陣仗搜索國民黨新北市板橋區黨部和三重區黨部，案源為民進黨立委李坤城和民眾告發。

搜索擴大至30處所 約談人數增加

新北檢方行動主要針對新北市四位民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的罷免行動，同樣懷疑有幽靈連署，依涉犯偽造文書及個人資料保護法等罪嫌發動搜索約談。檢調原訂搜索廿一處所，但執行後又擴大搜索範圍至卅處，約談人數不斷增加。

約談對象包括「新北大掃除」蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、備補領銜人蔡承睿、召集人王昱人；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連；張宏陸罷團「板橋小蜜蜂行動隊」案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建樑和備補領銜人陳冠至。國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，三重區黨部執行長羅大宇，及罷團志工、國民黨黨工等多名證人也被帶走問話。

新北議會藍黨團批違反比例原則

國民黨昨晚發動民眾到新北地檢署聲援，原定八時集合，但時間未到群眾便已湧現，不少人憤憤不平，批評「看看現在民進黨變成什麼樣子」、「換了位子就換了腦袋」。

新北市議會國民黨團昨表達抗議與譴責，書記長王威元說，一場本應由人民自主決定的罷免行動，執政黨卻動用國家機器強力介入，讓人民對制度徹底失去信任，也使社會再次撕裂與對立；執政者對待「非我族類」的處置標準嚴重失衡、違反比例原則，「民進黨必須明白，今天他們攻擊的不只是國民黨，而是每一位依法行使民主權利的人民」。