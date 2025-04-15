痛批辦藍不辦綠 國民黨立委、議員支持者新北檢外怒吼
新北地檢署今天約談20多名罷免民進黨立委罷免案連署的領銜人及國民黨工。國民黨晚間號召群眾在新北檢外聲援霸團，國民黨籍立委洪孟楷、葉元之、林德福、羅明才、廖先翔都到場，怒喊「綠色恐怖、政治迫害」、「我是台灣人，我反綠」。
為聲援遭調查局約談並移送新北檢的霸團成員，國民黨新北市黨部今天下午在臉書PO文，號召民眾晚間8時前往新北檢聲援。晚間不到8時新北檢外已湧現近百名藍營支持群眾。國民黨發言人楊智伃則帶領群眾高喊「綠色恐怖、政治迫害」和「正義青年、加油」。國民黨籍新北市議員洪佳君、江怡臻、陳偉杰、林國春、劉美芳、呂家愷均到場聲援，國民黨新北市立委洪孟楷、葉元之、林德福、羅明才、廖先翔也陸續到場，痛批民進黨以檢調司法打擊在野黨，辦藍不辦綠肆意踐踏民主，呼籲民眾不能再沉默。
晚間10時許土城分局長陳建龍拿起麥克風，對在場群眾舉牌警告行為違法，在場民眾不久後也平和散去。
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