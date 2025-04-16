冷眼集／檢扮「正義魔人」 反淪惡罷打手

「大罷免」在各地連署，罷免藍綠立委目前戰況為「卅五比十五」，中選會表示共四十一件有違法行為，均向檢方告發並移送。按理說，這些違法情形，藍綠皆有，但社會大眾不解的是，為何迄今只看到藍營人士或罷綠團體被偵辦？

罷免連署可分兩階段，一階是「提議」階段，提議人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上，門檻較低。通過一階之後，二階「連署」人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上。由於選罷法舊法對於一二階連署並無須附身分證影本的規定，因此出現「抄襲名冊」，甚至有往生者列名其中，在地方選委會查對時發現有「死亡連署」等違法行為，由中選會向檢方告發涉嫌偽造文書等罪。

這樣的ＳＯＰ（標準作業程序），若一視同仁，朝野都沒話說。但問題是目前中央執政的民進黨鼓吹「大罷免」，中央選務及司法一把抓，檢調大動作搜索、約談對象，卻都是藍營人士及罷免綠營立委的團體要角，難怪被質疑「辦藍不辦綠」。

再者，罷免連署書來自四面八方，領銜人或罷團有無辨識抄襲能力或義務，其實大有問題；就算有「熱心人士」涉抄襲，一般也應先由地方選務人員篩選、剔除後，再追究有無違法；而比起諸多犯罪，此類行為的「可罰性」，也有討論空間。

然而，就在執政黨全力開催「大罷免」之際，檢方也「大動作」「大偵查」，辦案行動風風火火，甚至不輸「辦共諜」，無怪在野黨要嘲諷「領銜罷免民進黨立委罪不可赦，比洩漏國家機密更嚴重」。簡單來說，就是「拿大砲打小鳥」，不符比例原則。

民眾另個不解是，如果連署的正確性如此重要，那麼，要求附上身分證影本，應是正本清源之道。但藍白去年十二月聯手三讀修正選罷法，未來罷免連署應附國民身分證正、反面影本，內政部的回應卻是「在社會沒有共識下，修法將罷免連署條件加嚴，限制人民罷免權，未來罷免案提出之可能極低，深表遺憾」。綠營及執政團隊的「神邏輯」，實在令人嘆為觀止。

檢察官是法律守護人，絕對不應把法律變成政治工具。偵辦罷免連署瑕疵過度積極，彷彿化身「正義魔人」，但用力過頭，就怕成執政黨的政治打手，這樣的結果，難道不會偏離司法正義？