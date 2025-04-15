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放行大罷免進校園？趙少康「大學的脊梁都被壓斷」：教長下台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照

罷免行動燒進校園，傳出政大、清大等多所大學校園出現擺攤募集第二階段連署書。教育部鄭英耀表示，大學校園須中立，禁止校方政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。中廣前董事長趙少康批評，有這樣的教育部長，大學的脊梁都被壓斷了。

趙少康指出，大罷免國民黨立委的連署攤位明目張膽地進入校園，鄭英耀拿出言論自由的大帽子表達支持。士大夫無恥是謂國恥！這句話是提醒讀書人要有氣節，不能隨波逐流，更不能討好執政者。

趙少康說，在校園設立罷免連署站已經不是言論自由，而是政治行動。鄭英耀的出身根正苗綠，「黨政軍退出校園」是民進黨的主張，國民黨都退出了，民進黨就趁虛而入。

他指出，「教育基本法」第6條規定教育應本中立原則，他參選副總統時，接受學生邀請到學校演講，好幾個學校搬出這條法律不准學生的場地申請，現在民進黨要到校園擺攤大罷免，就被教育部長認證是言論自由，真是無法無天。

趙少康說，知識分子不該拍執政黨馬屁，這個時候，有良知的大學教授都應該鳴鼓而攻之，守護大學的脊梁。至於鄭英耀公開支持「台灣、中國一邊一國」這種違憲的言論，還要納入國家認同教材，要從小對學生洗腦，根本沒資格再當教育部長，必須立刻下台。

國民黨 教育部 民進黨 罷免 言論自由 趙少康 鄭英耀

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