國民黨號召聚集新北檢 晚間湧群眾怒喊：綠色恐怖、賴清德下台
對於全台立委大罷免屢傳幽靈連署，台北地檢署、新北地檢署昨天和今天接連發動搜索約談，引發政治辦案疑慮。今天新北檢兵分30路搜索國民黨新北市板橋區黨部和三重區黨部搜索，約談新北市4名民進黨立委罷免案連署的領銜人、召集人及部分國民黨工10餘人，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」
在台北、新北地檢署連兩天偵辦民進黨立委的幽靈連署案後，卻不見有任何地檢署偵辦國民黨立委罷免案的行動，讓藍營相當氣憤。因此國民黨在確認再度遭到檢調偵辦後，發起「新北市戰到底！聲援正義青年 拒絕司法迫害 政治辦案」活動，號召群眾晚間至新北檢聲援罷團。
稍早不到晚間八點，新北檢外已湧現藍營支持群眾，不少民眾憤憤不平的表示，「看看現在民進黨變成什麼樣子？」、「換了位子就換了腦袋」，國民黨發言人楊智伃則帶領群眾高喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」表示稍晚約9點會有多位黨籍立委及議員將到場聲援。
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