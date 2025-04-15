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國民黨號召聚集新北檢 晚間湧群眾怒喊：綠色恐怖、賴清德下台

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
新北檢今偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」記者黃子騰／攝影
新北檢今偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」記者黃子騰／攝影

對於全台立委大罷免屢傳幽靈連署，台北地檢署、新北地檢署昨天和今天接連發動搜索約談，引發政治辦案疑慮。今天新北檢兵分30路搜索國民黨新北市板橋區黨部和三重區黨部搜索，約談新北市4名民進黨立委罷免案連署的領銜人、召集人及部分國民黨工10餘人，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」

在台北、新北地檢署連兩天偵辦民進黨立委的幽靈連署案後，卻不見有任何地檢署偵辦國民黨立委罷免案的行動，讓藍營相當氣憤。因此國民黨在確認再度遭到檢調偵辦後，發起「新北市戰到底！聲援正義青年　拒絕司法迫害　政治辦案」活動，號召群眾晚間至新北檢聲援罷團。

稍早不到晚間八點，新北檢外已湧現藍營支持群眾，不少民眾憤憤不平的表示，「看看現在民進黨變成什麼樣子？」、「換了位子就換了腦袋」，國民黨發言人楊智伃則帶領群眾高喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」表示稍晚約9點會有多位黨籍立委及議員將到場聲援。

新北檢今偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」記者黃子騰／攝影
新北檢今偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」記者黃子騰／攝影
新北檢今偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」記者蔣永佑／攝影
新北檢今偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，稍早國民黨號召群眾前往新北檢聲援罷團，民眾怒喊「綠色恐怖」、「司法迫害」和「賴清德下台！」記者蔣永佑／攝影

國民黨 罷免 黨工

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