金門罷免行動再起 陳玉珍批意願調查恐涉違法蒐集個資

民間團體「珍重再見金門罷免團隊」近日宣布，針對金門縣立委陳玉珍的罷免行動第一階段「意願調查」已提前達成1247人門檻，並正式啟動第二階段連署意願登記，朝12470人的目標努力。對此，陳玉珍今天回應，強調尊重民眾罷免權利，同時提醒鄉親依法參與，並對罷免團隊蒐集個資的合法性提出質疑。

「珍重再見」罷團表示，目前所完成的僅是意向書統計，尚未進入實質連署階段，該團發起人翁明志表示，這次是根據新制啟動程序，與2月舊制罷免行動不同，當時由「珍礙金門」推動的罷免因差73件未過門檻而失敗，此次士氣高昂，第一階段提早達標，將繼續徵詢有意參與第二階段連署的鄉親，感謝金門鄉親的熱烈響應。

翁明志也說，即日起繼續徵詢鄉親參與第二階段，門檻為12470人連署的意願，已經報名第一階段者不必重複登記，靜待未來通知繳交罷免連署書；為確保第二階段能夠順利達標送件，待登記人數超過6000人，即開始收取第一階段連署書並送中選會審查，通過就開始收取第二階段連署書，特別呼籲設籍金門的軍公教人員踴躍參與第二階段連署。

陳玉珍回應，任何金門鄉親想要提出罷免民代或地方首長，是民主社會中應有的權利，她強調，中華民國是自由民主的社會，金門鄉親對地方民意代表的表現看在眼裡，也會用自由意志作出選擇。

不過，陳玉珍也點出，金門當前真正關切的是民生發展與兩岸和平，「鄉親希望看到的是金門經濟有前景、青年能返鄉、長輩得到妥善照顧、醫療資源能持續進步。」她強調，相較於台灣推動的「脫中入北」或「非紅供應鏈」等政策，這些議題離金門的生活太過遙遠，無法回應在地實際需求。