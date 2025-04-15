4綠委罷免疑幽靈連署 張宏陸罷團領銜人送新北檢複訊

對於全台立委大罷免屢傳幽靈連署，新北地檢署今指揮調查局，兵分30路前往國民黨新北市板橋區黨部及三重區黨部搜索，約談新北市4名民進黨立委罷免案連署的領銜人、召集人及部分國民黨工10餘人，稍早張宏陸罷團領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏已移送地檢署複訊。

檢調今天一早便兵分多路約談相關人士，期間一度傳出國民黨新北市黨部遭搜索，後來釐清檢調是針對同一棟辦公大樓的板橋區黨部執行搜索。此外，因新北市幅員廣大，檢調原訂搜索21個處所，但搜索後新發現尚有疑點，因此擴大搜索範圍至30處，部分被約談對象身分究竟為被告或證人，也待檢察官複訊後進一步釐清。

今天檢調主要是針對新北市3位民進黨立委、蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的罷免行動幽靈連署，依涉犯偽造文書及個人資料保護法等罪嫌發動搜索、約談，案件來源則為先前告發及檢方主動分案。

據了解，約談對象包括罷團「新北大掃除」的蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、備補領銜人蔡承睿、召集人王昱人；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連。張宏陸罷團「板橋小蜜蜂行動隊」案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建樑、備補領銜人陳冠至。

至於國民黨部分，則有板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，及三重區黨部執行長羅大宇，另包括罷團志工及國民黨黨工等多名證人。