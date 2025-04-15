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明赴罷瑤總部收連署書 朱立倫籲力抗民進黨司法清算：退無可退

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨天表示，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底。聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫昨天表示，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底。聯合報系資料照

繼北檢偵辦罷吳四騎士涉偽造文書案後，罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘團體領銜人今也遭約談。國民黨主席朱立倫表示，希望在野力量站出來。今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼；明天上午9點，他們與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集。

朱立倫在臉書發文指出，司法大刀砍來，他們必須拿起盾牌，為人民開出一條血路。司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮，人民被壓在地面摩擦，人民的憤怒準備爆發。

朱立倫說，法律戰國民黨全數負擔，也會成為所有青年的後盾，法律攻防、交保，但現在已不只是法律攻防，他們要站上街頭，跟人民站在一起，跟這個執政黨對抗到底；當國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護民主自由法治的社會，就是義務。

朱立倫說，國民黨議會黨團將在今晚的新北檢發出怒吼，而明天上午9點，他們與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集；後天走向新北，黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署，「請各位人民跟我一起，站出來，力抗司法清算」。

朱立倫說，今天是青年，明天就可以是任何人，「我們退無可退，他們拿著大刀，我們拿著盾牌，為人民開一條路」，「台灣的民主法治，必須由我們自己守護」。

吳思瑤 國民黨 朱立倫 民進黨 罷免 連署書

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