基隆罷免綠議員領銜人有信心成案 張之豪：沒在怕的

連署罷免基隆市議員張之豪進入第2階段，領銜人游正義今天說，張之豪身為議員，只會搞對立，增加仇恨值，為了仕途造謠抹黑，有信心達標成案。張之豪說，沒在怕，全面奉陪，犧牲一個議員（張被罷免）換一個立委（罷免林沛祥），值得。

「大罷免」如火如荼，中選會昨透露新增2件議員罷免案進入第2階段連署，基隆市民進黨市議員張之豪、鄭文婷，今天都證實已得知罷免案進入第2階段。

游正義表示，截止目前還沒有收到中選會正式公文通知，他推動罷免張之豪的理由中，最無法忍受的是張身為議員，每天只會搞政黨對立，增加政黨仇恨值，毫無作為，完全不知道基層鄉親需要什麼服務。

游正義批評張之豪只知道為了自己仕途蹭流量，造謠抹黑，這樣的議員應該要罷免。對於第2階段，團隊會持續增加簽連署書的張力，並在安樂區適當的角落增設更多的連署站，呼籲所有安樂區的市民，勇敢站出來簽署第2階段連署書，有信心會達成第2階段的目標。

張之豪在臉書貼文，指罷免案第1階段通過，他的回應是「沒在怕的」。既然他們這麼瞧得起他，他也只好湧泉以報，全面提高大罷免行動，全面奉陪，犧牲掉一個議員換一個立委，值得。

張之豪認為，國民黨要罷免他的理由是要鬥爭，要以罷制罷」，但罷免國民黨立委的理由，是要阻止他們賣台，阻止他們癱瘓國家，是要讓租金補貼不再被砍光，讓主權得以保全，讓民生得以延續。

張之豪說，「我們在救國護國，他們在明爭暗鬥」，所以國民黨旁門左道的骯髒步，他實在不怎麼在意。若國家都要沒了，若台灣民主、以後的選舉，都可能被國民黨把台灣搞掉、賣掉，被中共併吞，還在意一個議員位置在不在嗎？