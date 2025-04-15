基隆罷綠議員連署拚第2階段 領銜人：民眾意願降低很艱難

基隆市民進黨市議員鄭文婷罷免案，第1階段提議通過。連署領銜人紀文荃今天說，基隆去年有市長罷免案，現在不論罷藍、罷綠，民眾意願降低，第2階段很艱難。鄭文婷表示，願意接受民主機制檢驗，並繼續在議會好好問政。

基隆公共事務學會發動罷免鄭文婷，昨天傳出中選會透露第1階段提議通過。鄭文婷則是證實收到通知，罷免案進入第2階段。

紀文荃說，目前團隊尚未收到中選會的正式通知，他觀察近期民眾憂鬱值提高許多，因為基隆與其他縣市不太一樣，連續2次罷免事件，影響基隆太深，許多民眾不分黨派，都對罷免感到厭惡。

紀文荃認為，現階段人心惶惶，戰爭、經濟、罷免搞得人民苦不堪言，加上基隆地小人稠，人民彼此感情深厚。去年經歷基隆市長罷免案，現在不論罷藍罷綠，民眾意願確實減少，第2階段連署，藍綠雙方可能都會很艱難。

鄭文婷說，近期在台北、新北等多個城市罷免行動中，發現死亡者被列入連署名冊、疑似抄寫他人資料等情事，台北、新北檢方都已啟動調查，但基隆地檢署至今仍保持沈默。

罷免案進入第2階段，鄭文婷表示願意接受民主機制的檢驗，但基隆地檢署是否該正視社會的疑問？檢方則說，相關告發案件都已列為他字案調查中。

鄭文婷細數議員任內，處理超過400件紓困補助案，發放超過1500萬元補助金，愛心冰箱累積幫助2萬戶次弱勢者，法律諮詢服務超過5000人。跑過400多場會勘，從消防安全、交通班次、都更推動、市場空調到夜市整平，每一項都是市民生活的細節。

鄭文婷說，謝謝這段時間許多朋友的關心與支持，她會繼續堅守初衷，在議會好好問政，為市民說話，持續守住制度的公平與正義。