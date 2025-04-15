藍營板橋黨部遭搜索 綠委張宏陸：證明國民黨偽造文書

國民黨新北板橋黨部今因疑似艘寫罷免聯署書遭檢調搜索，綠營板橋立委張宏陸表示，光板橋西區2000多份的連署書，就有230張亡者連署，證明國民黨的確偽造文書。

張宏陸表示，檢調的蒐索，再次證明了國民黨的確有偽造文書跟自行抄寫罷免書的情事，光板橋西區2千多份的連署書，就有230張亡者連署，還有3成以上的錯誤率， 連他們的罷免志工都不小心透過麥克風放送，他們都是回去抄一抄就好，再再都證明國民黨目無法紀，為達政治目的，完全視法律、民主為無物。

從國民黨跨年連署開始，就看到幾乎沒有幾場公開的連署活動， 但短時間內卻能交出2千多份的連署書， 加上超高亡者連署及錯誤率， 如果這不是偽造文書那什麼是偽造文書？

張表示，希望檢調能對違法的行為及相關人士毋枉毋縱 ，未來國民黨還有想要藐視台灣民主法律與人民智慧的情事，要以此為鑒，不要再把人民及司法單位當傻瓜。