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藍質疑檢調差別待遇 綠：連署不合格率30.2%對4.7%

中央社／ 台北15日電

民進黨發言人韓瑩今天說，國民黨聲稱檢調對幽靈連署辦案有差別待遇，但檢視數據，國民黨所主導罷免綠委的「不合格率」高達30.2%，這是系統性造假，反觀公民團體自主進行的罷免行動，不合格率僅4.7%，兩相對照一目了然。

北檢偵辦幽靈連署案，昨天搜索、約談李孝亮等被告，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛以新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。國民黨今天聲援遭檢調約談的罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷團成員表示，民進黨在政治清算，是司法雙標。

民進黨今天下午發布新聞稿指出，民進黨發言人韓瑩、政治工作者周軒在直播節目「午青LIVE」質疑國民黨顛倒是非、踐踏司法。

韓瑩表示，國民黨一早開記者會抨擊司法雙標，立委王鴻薇在節目上為國民黨青年軍被調查而落淚，還稱「國家怎麼可以這樣欺負年輕人」；韓瑩批評，「國民黨怎麼可以這樣欺負年輕人」，先前李孝亮母親多次呼籲這些青年不要成為國民黨高層的棋子，現在抄名冊被抓卻要年輕人承擔責任，成為替罪羔羊。

韓瑩指出，只要有人依法告發或提出告訴，檢察官都必須依法進行偵查，檢察官只是在行使法定職權，卻被國民黨無端攻擊。

周軒表示，國民黨最先高喊「以罷制罷」，要求國民黨青年軍站到第一線，卻又刻意保持距離，國民黨早知「抄名冊」會有法律責任，將青年推到前線，事後再與罷免團體切割、不願負責。檢調對藍、綠一視同仁，只要有爭議就會調查，國民黨不要再拿司法進行政治操作。

韓瑩說，國民黨聲稱檢調辦案有差別待遇，但檢視數據，國民黨所主導罷免綠委的「不合格率」高達30.2%，這是系統性的造假，反觀公民團體自主進行的罷免行動，不合格率僅4.7%，兩相對照一目了然。

此外，韓瑩表示，針對近日共諜案頻傳，檢調正偵辦中，無不希望一網打盡，但民眾黨只會檢討受害者，國民黨立委徐巧芯等人則以「爆料」態度看待，呼籲國民黨及民眾黨立委若真心反共、愛台灣，請不要再阻擋相關國安法案，並撤回所有親中法案，共同一致對外，展現決心抵抗敵人。

國民黨 民進黨 罷免

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