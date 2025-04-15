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騎車衝法務部找部長又嗆調查局 抗議常客田山盛國要被辦了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
藍營罷團證人送北檢複訊，抗議常客田山盛國大喊「調查局不要臉」。記者蕭雅娟／攝影
藍營罷團證人送北檢複訊，抗議常客田山盛國大喊「調查局不要臉」。記者蕭雅娟／攝影

陳抗常客田山盛國曾多次違序，昨騎乘機車衝入法務部大廳喊「部長在不在？」，遭制止後轉往北檢，嗆偵辦「雙吳」罷免偽造連署書案的調查局人員「調查局不要臉」；警方表示，案經法務部報案提告，將依法究辦。

警方調查，46歲田山盛國昨天下午1時許騎乘機車衝入法務部大廳，現場保全、警力上前制止，喝令離開，田山盛國又將機車騎走，轉往台北地檢署外徘徊，法務部旋即派員到轄區介壽路派出所製作筆錄報案提告。

昨午檢調偵辦立委吳沛憶、吳思瑤等「雙吳」罷免案幽靈連署涉偽造文書一案，搜索、約談國民黨青年軍及罷團領銜人等，調查局人員下午將證人護送北檢複訊時，田山盛國又冒出，對調查人員大喊「司法干預罷免，調查局不要臉，一群狗」等，引人側目。

據悉，田山盛國為表達自身立場，曾有多次違序行為，包含寄送臭酸禮盒給媒體人周玉蔻，潛入北檢升民進黨旗，「蛋洗」農業部銜牌，對憲法法庭銜牌蓋黑手印，到台北市議員鍾小平服務處前放排泄物等。

警方表示，針對田山盛國此次騎乘機車衝入法務部大廳舉動，經法務部報案提告，定將依法究辦，呼籲民眾倡議應保持理性，遵守社會秩序相關規範。

法務部 田山盛國 罷免

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