罷團宣布二階連署達標 黃建賓：盼台東鄉親投不同意票

罷免國民黨立委黃建賓團體今天宣布，二階連署達法定門檻的1萬1534份，朝目標1.5萬份前進。黃建賓回應，對於惡意罷免無所畏懼，絕對會直球對決，同時要懇請所有台東鄉親堅定地站出來，投下「不同意」罷免票，台東這片土地，絕對不能被政治鬥爭所分化。

黃建賓表示，民進黨政府上任近一年，帶給台灣的只有大罷免跟大清算，對於關稅戰衝擊台灣經濟產業，民進黨不在乎，對於風電可能重創台東海岸，竟然還敢公開說是假議題。在民進黨心中，沒有民意，只有黨意，只要不合民進黨的意，就要透過政治鬥爭及司法手段趕盡殺絕，只要選舉結果不是民進黨贏，就要翻桌重選，「綠色獨裁，正在發生！」

「身為台東在地立委，我不怕得罪民進黨，我永遠以台東人權益為最優先！」黃建賓說，他會繼續堅定立場，與台東鄉親站在一起，「我們不同意，未經共識的風電破壞台東美麗的環境；我們不同意，中央以經濟效益為理由退回攸關生命安全的花東快」，台東人的聲音，不能被蓋住，立法院必須有台東人的聲音，而不是只有民進黨的聲音。

黃建賓強調，對於惡意罷免無所畏懼，絕對會直球對決，同時要懇請所有台東鄉親堅定地站出來，投下「不同意」罷免票，台東這片土地，絕對不能被政治鬥爭所分化；民主需要制衡，台東需要發聲，「不同意罷免，就是不同意綠色獨裁，不同意政治惡鬥汙染台東這片家園！」