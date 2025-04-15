繼板橋後三重區黨部也被搜索 執行長遭帶走！國民黨證實了

調查局今天上午搜索國民黨板橋區黨部，今天下午前往三重區黨部，黨部執行長羅大宇被帶走，國民黨新北市黨部主委黃志雄證實有此事，他認為，執政黨透過司法手段打擊異己，把人民推到對立面，將產生後座力，今晚將有多位新北市立委、議員到新北地檢署集結，一起聲援這群被司法欺壓的年輕人。

針對媒體報導檢調調查三重罷免團體一案，立委李坤城表示，這可能是他在今年2月中旬，有民眾來向他檢舉，因為收到新北選委會的查詢，才發現被冒用個資做為罷免的連署，再加上根本沒有看到有罷團出來擺攤，竟然能交出幾千件的連署單，其中不合格率有4成，高達160幾件是「提議前死亡」，有針對罷團提出偽造文書、違反個資法已向新北地檢署提出告發。

李坤城呼籲罷團不要一錯再錯，偽造文書罪是以一罪一罰，刑責相當重，也希望檢調詳加調查，釐清事實真相。

對檢調大動作搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，並連續約談多位國民黨幕僚幹部與罷免團體領銜人，新北市議會國民黨團稍早也表達嚴正的抗議與譴責。

新北市議會國民黨團書記長王威元表示，一場本應由人民自主決定的罷免行動中，執政黨卻動用國家機器強力介入，不僅讓人民對制度徹底失去信任，也使社會再次陷入撕裂與對立；執政者對待「非我族類」的處置標準，也早已嚴重失衡、違反了比例原則。

王威元強調，民進黨必須明白，今天他們所攻擊的不只是國民黨，而是每一位依法行使民主權利的人民。國民黨新北市議會黨團不會退縮，面對民進黨惡意發起的奪權大罷免，我們必會積極因應、全面投入、以罷制霸，我們會支持正義的力量，維護公民的基本參政權力。

王威元也說，此舉不僅是對人民權力的粗暴踐踏，更是赤裸裸地讓司法淪為執政黨打壓異己的工具，嚴重破壞台灣的民主制度與法治根基。北市才發生檢調單位對多名參與罷免的青年進行搜索約談，今日又針對板橋區、三重區黨部與罷免團體幹部採取類似行動。對於依法行使公民權的民眾，卻遭遇如此高強度、政治化的司法壓力，我們要問這樣的操作，還配稱作民主國家嗎？