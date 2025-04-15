快訊

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

繼板橋後三重區黨部也被搜索 執行長遭帶走！國民黨證實了

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
調查局今（15）日上午搜索國民黨板橋區黨部，下午前往三重區黨部，黨部執行長羅大宇被帶走，國民黨新北市黨部主委黃志雄證實有此事。記者許正宏／攝影
調查局今（15）日上午搜索國民黨板橋區黨部，下午前往三重區黨部，黨部執行長羅大宇被帶走，國民黨新北市黨部主委黃志雄證實有此事。記者許正宏／攝影

調查局今天上午搜索國民黨板橋區黨部，今天下午前往三重區黨部，黨部執行長羅大宇被帶走，國民黨新北市黨部主委黃志雄證實有此事，他認為，執政黨透過司法手段打擊異己，把人民推到對立面，將產生後座力，今晚將有多位新北市立委、議員到新北地檢署集結，一起聲援這群被司法欺壓的年輕人。

針對媒體報導檢調調查三重罷免團體一案，立委李坤城表示，這可能是他在今年2月中旬，有民眾來向他檢舉，因為收到新北選委會的查詢，才發現被冒用個資做為罷免的連署，再加上根本沒有看到有罷團出來擺攤，竟然能交出幾千件的連署單，其中不合格率有4成，高達160幾件是「提議前死亡」，有針對罷團提出偽造文書、違反個資法已向新北地檢署提出告發。

李坤城呼籲罷團不要一錯再錯，偽造文書罪是以一罪一罰，刑責相當重，也希望檢調詳加調查，釐清事實真相。

對檢調大動作搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，並連續約談多位國民黨幕僚幹部與罷免團體領銜人，新北市議會國民黨團稍早也表達嚴正的抗議與譴責。

新北市議會國民黨團書記長王威元表示，一場本應由人民自主決定的罷免行動中，執政黨卻動用國家機器強力介入，不僅讓人民對制度徹底失去信任，也使社會再次陷入撕裂與對立；執政者對待「非我族類」的處置標準，也早已嚴重失衡、違反了比例原則。

王威元強調，民進黨必須明白，今天他們所攻擊的不只是國民黨，而是每一位依法行使民主權利的人民。國民黨新北市議會黨團不會退縮，面對民進黨惡意發起的奪權大罷免，我們必會積極因應、全面投入、以罷制霸，我們會支持正義的力量，維護公民的基本參政權力。

王威元也說，此舉不僅是對人民權力的粗暴踐踏，更是赤裸裸地讓司法淪為執政黨打壓異己的工具，嚴重破壞台灣的民主制度與法治根基。北市才發生檢調單位對多名參與罷免的青年進行搜索約談，今日又針對板橋區、三重區黨部與罷免團體幹部採取類似行動。對於依法行使公民權的民眾，卻遭遇如此高強度、政治化的司法壓力，我們要問這樣的操作，還配稱作民主國家嗎？

國民黨黨團指出，更讓人震驚的是，民進黨陣營中曾涉共諜案的盛姓人士僅以20萬元交保，反觀依法發起罷免的在野人士，卻動輒被重保50萬。難道賴清德政府要傳達的訊息是：「可以當共諜，但不能罷綠；寧洩露機密，莫簽罷免書」嗎？這樣荒謬至極的對比，充分暴露出民進黨正在推動所謂「全面殲滅在野黨計畫」的野心，用「以案查案」為名，實則行「搜證構陷、羅織入罪」之實，將民眾的罷免權雙標化、並結合國家機器進行政治清算手段。這不再是單純的司法問題，而是赤裸裸的民主危機。

檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，並在搜索後將一箱箱的證物帶走，並將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，並在搜索後將一箱箱的證物帶走，並將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影

三重 國民黨 民進黨 罷免

延伸閱讀

藍營新北板橋區黨部遭搜索 群眾今晚地檢前抗議及聲援

新北檢調查罷免案 搜索國民黨板橋黨部、帶走主任

國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

國民黨板橋區黨部被搜索 主委黃志雄：衝著張宏陸罷團而來

相關新聞

繼板橋後三重區黨部也被搜索 執行長遭帶走！國民黨證實了

調查局今天上午搜索國民黨板橋區黨部，今天下午前往三重區黨部，黨部執行長羅大宇被帶走，國民黨新北市黨部主委黃志雄證實有此事...

「死亡連署」延燒 北市選委會曝：有連署連簽名都簽錯

檢調偵辦罷免雙吳案的連署書中出現「死亡連署」，北檢昨天搜索約談「罷吳四騎士」諭令交保。民進黨台北市議員陳賢蔚上午在市議會民政委員會工作報告中，要求北市選委會應該有一套事前的預防機制。市選委會主委李泰興表示，死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。

明赴罷瑤總部收連署書 朱立倫籲力抗民進黨司法清算：退無可退

繼北檢偵辦罷吳四騎士涉偽造文書案後，罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘團體領銜人今也遭約談。國民黨主席朱立倫表示，希望在野力量站出來...

基隆罷免綠議員領銜人有信心成案 張之豪：沒在怕的

連署罷免基隆市議員張之豪進入第2階段，領銜人游正義今天說，張之豪身為議員，只會搞對立，增加仇恨值，為了仕途造謠抹黑，有信心...

基隆罷綠議員連署拚第2階段 領銜人：民眾意願降低很艱難

基隆市民進黨市議員鄭文婷罷免案，第1階段提議通過。連署領銜人紀文荃今天說，基隆去年有市長罷免案，現在不論罷藍、罷綠，民眾...

藍營板橋黨部遭搜索 綠委張宏陸：證明國民黨偽造文書

國民黨新北板橋黨部今因疑似艘寫罷免聯署書遭檢調搜索，綠營板橋立委張宏陸表示，光板橋西區2000多份的連署書，就有230張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。