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花蓮二階連署書格式出錯遭告發 罷團回應尊重司法
花蓮第二階段罷免國民黨立委傅崐萁連署，近日傳出逾4000份格式錯誤須重填，花蓮縣議會國民黨團今天按鈴告發罷團偽造文書等罪嫌。罷團「微光花蓮」發聲明，表示尊重司法，呼籲特定政黨勿抹黑干擾公民行動。
微光花蓮指出，罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署至5月5日截止，原本已收到1萬7千多份連署書，卻傳出印刷出來的連署書，至少有4000份已簽章的格式出錯，左側「編號」文字位置偏下，中選會不會認定為有效連署書。
昨天台北市議員侯漢廷向花蓮地檢署網路告發，質疑罷團涉嫌偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌；藍營縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇、議員吳建志及邱光明等人，今天按鈴告發罷團領銜人李美玲、「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源及立委沈伯洋等人，涉嫌偽造文書及死亡連署等罪嫌。
花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢方已收到案件，今天會分案調查；微光花蓮則表示，尊重司法，並呼籲特定政黨勿以政治抹黑方式干擾公民行動，企圖混淆視聽，浪費司法資源。
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