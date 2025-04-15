快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮二階連署書格式出錯遭告發 罷團回應尊重司法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
微光花蓮罷免書出現格式錯誤，花蓮縣議會國民黨團按鈴告發罷團涉嫌偽造文書，罷團回應尊重司法。聯合報系資料照
微光花蓮罷免書出現格式錯誤，花蓮縣議會國民黨團按鈴告發罷團涉嫌偽造文書，罷團回應尊重司法。聯合報系資料照

花蓮第二階段罷免國民黨立委傅崐萁連署，近日傳出逾4000份格式錯誤須重填，花蓮縣議會國民黨團今天按鈴告發罷團偽造文書等罪嫌。罷團「微光花蓮」發聲明，表示尊重司法，呼籲特定政黨勿抹黑干擾公民行動。

微光花蓮指出，罷免國民黨立委傅崐萁第二階段連署至5月5日截止，原本已收到1萬7千多份連署書，卻傳出印刷出來的連署書，至少有4000份已簽章的格式出錯，左側「編號」文字位置偏下，中選會不會認定為有效連署書。

昨天台北市議員侯漢廷向花蓮地檢署網路告發，質疑罷團涉嫌偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌；藍營縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇、議員吳建志及邱光明等人，今天按鈴告發罷團領銜人李美玲、「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源及立委沈伯洋等人，涉嫌偽造文書及死亡連署等罪嫌。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢方已收到案件，今天會分案調查；微光花蓮則表示，尊重司法，並呼籲特定政黨勿以政治抹黑方式干擾公民行動，企圖混淆視聽，浪費司法資源。

偽造文書 傅崐萁 國民黨 罷免 連署書

延伸閱讀

藍營告發花蓮罷傅團體偽造文書 綠營籲勿混淆視聽

影／檢調查罷免連署造假藍控雙標 沈伯洋：不調查才是瀆職

罷傅崐萁連署4千份格式有誤花檢稱無人檢舉不查 侯漢廷出手了

花蓮罷免傅崐萁連署書出包 3月就傳出格式有誤

相關新聞

「死亡連署」延燒 北市選委會曝：有連署連簽名都簽錯

檢調偵辦罷免雙吳案的連署書中出現「死亡連署」，北檢昨天搜索約談「罷吳四騎士」諭令交保。民進黨台北市議員陳賢蔚上午在市議會民政委員會工作報告中，要求北市選委會應該有一套事前的預防機制。市選委會主委李泰興表示，死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。

罷團宣布二階連署達標 藍委黃建賓：直球對決

罷免中國國民黨籍立法委員黃建賓團隊「挫賓行動」今天說，二階連署法定門檻1萬1534份達標，朝目標1.5萬份前進；黃建賓說...

中選會：41件罷免案涉嫌偽造或死亡連署 都已告發

中選會今天說，收到61件罷免案，其中41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉最高檢察署告發，選務機關都依法循例辦理，沒有任何...

花蓮二階連署書格式出錯遭告發 罷團回應尊重司法

花蓮第二階段罷免國民黨立委傅崐萁連署，近日傳出逾4000份格式錯誤須重填，花蓮縣議會國民黨團今天按鈴告發罷團偽造文書等罪...

藍青年6被告保金已有著落 羅智強仍捐230萬轉作罷雙吳經費

有關檢方偵辦國民黨青年軍涉偽造文書，當中共6人均已交保，國民黨立委羅智強表示，原規畫保金全由他出，但不少黨籍議員紛紛表示...

李孝亮等人涉幽靈連署交保 黃呂錦茹批政治迫害

北檢偵辦涉幽靈連署案，李孝亮等6名被告交保並均限制出境出海。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天表示，年輕人依法推動罷免遭此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。