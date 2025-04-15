藍青年6被告保金已有著落 羅智強仍捐230萬轉作罷雙吳經費

有關檢方偵辦國民黨青年軍涉偽造文書，當中共6人均已交保，國民黨立委羅智強表示，原規畫保金全由他出，但不少黨籍議員紛紛表示「算我一份」，因此他承諾撥出的230萬元將全轉用於罷免「雙吳」經費，力拚二階連署，為6英雄討公道。

台北地檢署偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，檢察官朱家蓉今晨依偽造文書、違反個資法等罪命6人以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。

羅智強稍早於社群平台發文表示，罷「雙吳」6英雄交保被要求20萬元至50元萬的高額保釋金，連署瑕疵竟比民進黨共諜案涉「叛國罪」的交保金額還要高；他在第一時間表示，將從房屋貸款的500萬元中撥出230萬元，全額支援他們的保釋金。

羅智強指出，在得知他要出保金後，台北市議員徐弘庭、游淑慧等多位好朋友紛紛表示「算我一份」，一起做這6位勇敢青年的後盾，也很快籌足經費，6人保金均已有著落，但即便如此，他也會兌現撥出230萬元的承諾，把這筆金額捐出，用作罷免「雙吳」經費，全力拚二階段連署，為6英雄討公道。