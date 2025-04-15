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罷免進二階 張之豪指沒在怕、鄭文婷願接受檢驗

中央社／ 基隆15日電

罷免民進黨基隆市議員張之豪鄭文婷進入第二階段連署。張之豪今天表示，沒在怕的；鄭文婷說，願意接受民主機制檢驗，也呼籲地檢署正視社會疑問。

張之豪表示，國民黨要鬥爭，要「以罷制罷」，但他要罷免國民黨立委的理由，是要阻止國民黨賣台、癱瘓國家，「我們在救國護國，他們在明爭暗鬥」，國民黨旁門左道的「骯髒步」，他實在不怎麼在意。

張之豪指出，若國家都要沒了，若台灣民主、以後的選舉，都可能被國民黨把台灣搞掉、賣掉，被中共併吞，他還在意1個議員位置在不在嗎。既然國民黨這麼瞧得起他，他只好湧泉以報，全面提高大罷免行動，全面奉陪。「犧牲掉我1個議員，換他1個立委，值得」，他沒在怕的。

鄭文婷表示，回顧這段時間問政，她沒有一天怠惰。不是為了舞台，而是因為知道議員該是市民的後盾。她也堅持監督市政、推動都更，每個會期都會質詢都更，因為她相信，問政不該是為了討好，而是為了改善。

鄭文婷指出，她始終堅持站在人民的立場，捍衛基隆的未來，因為她相信，市民選她進議會，不是要她沉默，而是要守護公共利益、說出真話。如今罷免案進入第二階段，她願意接受民主機制檢驗，但當罷免出現連署造假、動員疑慮時，基隆地檢署是否也該像台北與新北一樣，正視社會疑問。

罷免張之豪案領銜人游正義表示，目前還沒有收到正式公文，罷免張之豪的理由中令他最無法忍受，張之豪身為議員，每天只會搞政黨對立，增加政黨仇恨值，毫無作為，完全不知道基層鄉親需要什麼服務。

游正義說，對於罷免進入第二階段，他仍然持續增加簽署連署書張力，並在安樂區適當角落增設連署站，呼籲安樂區市民勇敢站出來，他有信心第二階段會達標。

罷免鄭文婷案領銜人紀文荃說，目前團隊尚未收到中選會通知，近期民眾憂鬱值提高許多，連續2次罷免事件影響基隆太深，許多民眾不分黨派都對罷免感到厭惡。基隆繼上次市長謝國樑罷免案後，不論罷藍、罷綠民眾意願也確實減少，預料第2階段雙方可能都會很艱難。

國民黨 張之豪 民進黨 罷免 謝國樑 鄭文婷

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