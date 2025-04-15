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李孝亮等人涉幽靈連署交保 黃呂錦茹批政治迫害

中央社／ 台北15日電
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。聯合報資料照
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。聯合報資料照

北檢偵辦涉幽靈連署案，李孝亮等6名被告交保並均限制出境出海。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天表示，年輕人依法推動罷免遭此對待，形同政治迫害，表達強烈不滿。

台北地檢署於3月間分別接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事。檢調昨天兵分多路搜索，約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉和「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。

國民黨台北市黨部今天發布新聞稿表示，黃呂錦茹對於檢調搜索約談罷免雙吳的青年們，表達嚴正關切與強烈不滿。

她認為，罷免是憲法保障的公民權利，年輕人依法組織、合法推動，卻遭如此高規格對待，形同政治迫害，嚴重傷害民主價值與人民信賴司法的基礎；並指劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛、李孝亮等人所從事的是民主運動，不是犯罪行為。

黃呂錦茹表示，民進黨執政下，居然動用國家機器對付年輕人，令人憤慨，呼籲司法單位回歸法律專業，勿淪為政治打手，更要求政府停止操弄司法、打壓異己。

同時，市黨部堅定支持青年團體參與公共事務，將全力聲援遭受不公對待者，捍衛民主、反對威權倒退。

黃呂錦茹指出，市黨部組成志工團隊自4月10日起進行電話拜訪，累計撥打1萬通電話，並於今天起寄送1000份連署資料，提供連署書及附回郵信封，電話拜訪和寄送連署資料的數量會持續增加，要和青年朋友一起正面積極完成罷雙吳二階段連署。

國民黨 李孝亮 民進黨 罷免 黃呂錦茹

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