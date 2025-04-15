台東罷免藍委黃建賓 罷團自行宣布跨過二階連署門檻
台東罷團發起罷免國民黨立委黃建賓行動，目前進入第二階段連署作業，罷團今天表示，距離截止日還有17天，連署人數已達法定門檻1萬1534份，考量恐有少數連署未能通過資格審查，繼續朝1萬5千份連署書挺進。
罷免黃建賓行動第一階段提案書2月審核通過，二階段連署須在60天內達成1萬1534人以上連署，表定時間是5月4日交件。
台東挫賓行動小組表示，繼罷免羅智強的「大安強強滾」、罷免李彥秀的「港湖除秀」、罷免王鴻薇的「山除薇害」陸續宣布連署達法定門檻，台東罷免黃建賓立委的「挫賓行動」也正式達法定門檻1萬1534份。
挫賓團隊說，目前連署數達1萬1534份基本門檻，但在第一階連署查核中發現，約有4%不合格率，為求安全，連署仍持續進行，朝1萬5千份前進。
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