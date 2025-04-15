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「辦藍不辦綠」國民黨聲援罷綠委團體 民進黨揪1點反嗆：陷害年輕人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

國民黨今天聲援遭檢調約談的罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷團成員表示，民進黨在政治清算，是司法雙標。民進黨發言人吳崢回應，不是司法迫害，而是國民黨對年輕人陷害，嘴巴上說力挺年輕人，實則極盡消費罷團領銜人李孝亮之能事。

北檢偵辦幽靈連署案，昨天搜索、約談李孝亮等被告，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛以新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀、許宇甄和國民黨發言人楊智伃等人，今天上午舉行「司法雙標，護航民進黨」記者會，高舉「正義青年加油」、「綠色恐怖，政治辦案」、「辦藍不辦綠，民主進監獄」等標語，表達抗議。

吳崢臉書表示，國民黨有沒有跟李孝亮講，領銜人是要負責的，連署書不能抄襲、來路不明的連署書不能收？當李媽媽出來沉痛呼籲，李孝亮根本只是人頭，超過上百位死亡連署，根本就是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹硬塞給他的時候，國民黨這些人在幹嘛？

吳崢指出，這些人說李孝亮好棒、好勇敢，打雞血、灌迷湯，卻沒有一個人要提醒李孝亮這會犯法，等到李孝亮真的被法辦，國民黨這些人再跑去北檢前面裝忙、作秀，喊有種來抓我，繼續利用李孝亮刷聲量。絞盡腦汁想花招罵總統賴清德，就是沒有人要幫忙講一句連署書不是李孝亮蒐集的，真正的主事者另有其人。

吳崢說，如果國民黨行得正坐得直，為什麼不找現任黨公職當領銜人？國民黨在中正萬華被抓走1個應曉薇還有3個議員，為什麼要2月6日找一個不相干的年輕人掛名當天送件，且國民黨主席朱立倫曾經說一切責任在我，現在朱立倫人呢？

吳崢 吳沛憶 國民黨 李孝亮 民進黨 罷免

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