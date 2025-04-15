罷林涉偽造？林沛祥阻鍾小平赴基隆強出頭 檢方：已立案調查

全台「大罷免」正反陣營交鋒逐漸白熱化，台北市議員鍾小平有意到基隆，告發罷免立委林沛祥提議連署涉嫌偽造文書。林沛祥今天說，基隆的事應由基隆人決定，無需外地人士製造對立。鍾小平表示尊重，取消告發行動。

鍾小平今午表示，基隆罷免涉嫌偽造連署高達116份，司法單位到現在毫無動靜。檢調單位至今已搜索國民黨台南市黨部、花蓮縣政府民政處，還約談了國民黨青年軍，明顯「辦藍不辦綠」，成了東廠，搶當魏忠賢，所以明天上午他要到基隆地檢署告發。

據了解，基隆地檢署11日已收到中選會的告發函文，提及罷免林沛祥的3355名提議人中，有116人涉嫌偽造。地檢署已完成收案，將依法調查釐清，審慎判斷是否有確實觸法情事。

得知鍾小平對外表示要來基隆告發發動罷免的團體，林沛祥發出4點聲明，強調基隆的事，應由基隆人自己來決定，反對任何形式的罷免，呼籲司法機關秉持同一標準辦理。

林沛祥4點聲明如下： 1.罷免是民主制度下的公民權利，我願意接受檢視，也相信基隆人的眼睛是雪亮的。基隆的事，應由基隆人自己來決定，不是政治人物作秀的舞台，無需外地人士為了蹭聲量、製造對立。 2.對於偽造連署的事情，我們會做適當查證與完整準備。如果有發現有涉及不實我一定會站出來依法提告，捍衛事實與公民的正當權利。 3.反對任何形式的罷免，不論黨派，都不該將民主機制當作鬥爭工具，浪費社會資源、撕裂地方和諧。 4.呼籲司法機關應秉持同一標準辦理，面對各地罷免爭議，檢調應比照處理賴苡任等人案件時的規格與態度，一視同仁、公正調查。