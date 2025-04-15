鍾小平明赴基隆告發連署偽造 林沛祥：無需外地人蹭聲量

檢調近兩日大動作偵辦罷免民進黨立委團體，台北市議員鍾小平質疑檢調辦藍不辦綠，明天將前往基隆地檢署告發罷免國民黨立委林沛祥團體連署偽造。不過，林沛祥則說，基隆的事應由基隆人自己決定，無需外地人士蹭聲量。隨後，鍾小平宣布取消告發行程。

鍾小平今天早上發布新聞採訪通知，指基隆罷免偽造連署高達116份冠絕各區，到現在司法單位毫無動靜，明顯辦藍不辦綠。至今為止，檢調單位搜索了國民黨台南市黨部，搜索了花蓮縣政府民政處，還約談了國民黨的青年軍，司法成為了東廠，各個爭著搶當魏忠賢，所以他決定親自到基隆告發，面對綠色恐怖絕不姑息。

林沛祥回應，罷免是民主制度下的公民權利，他願意接受檢視，也相信基隆人的眼睛是雪亮的。而基隆的事，應由基隆人自己來決定，不是政治人物作秀的舞台，無需外地人士為了蹭聲量，製造對立。

林沛祥說，對於偽造連署的事情，他們會做適當查證與完整準備，如果有發現有涉及不實，他一定會站出來依法提告，捍衛事實與公民的正當權利。

林沛祥強調，他反對任何形式的罷免，不論黨派，都不該將民主機制當作鬥爭工具，浪費社會資源、撕裂地方和諧。他呼籲司法機關應秉持同一標準辦理，面對各地罷免爭議，檢調應比照處理「罷吳四騎士」賴苡任等人案件時的規格與態度，應一視同仁、公正調查。