批民進黨不辦共諜、辦青年 國民黨籲團結面對綠色恐怖

繼北檢偵辦罷吳四騎士涉偽造文書案後，罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘團體領銜人今也遭約談。國民黨上午舉行記者會抨擊民進黨的司法雙標、政治辦案已無所不入，「不辦共諜，辦青年」，呼籲大家繼續加入連署的行列，對抗綠色恐怖。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨不僅將罷綠委的年輕人送進北檢，檢調今早已到國民黨新北市黨部，約談罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人等，國民黨第一時間進行了解，並將協助所有法律與攻防事宜。也呼籲大家站出來，繼續連署，為正義的青年聲援，團結面對無惡不赦的綠色恐怖。

國民黨立委羅智強批評，民進黨鎮壓式的司法清算，目的是護航民進黨立委，連署瑕疵罷藍、罷綠都有，他們只針對罷綠的連署瑕疵，縱放罷藍的連署瑕疵，這不是政治迫害，什麼是政治迫害？他的辦公室主任陳冠安沒有參與連署活動，只是站出來聲援，檢方已經涉及濫權追訴的刑事責任。

國民黨立委李彥秀說，對於青年人的反制，民進黨「只許州官放火，不許百姓點燈」，動用司法檢調，以及抹黑、抹紅，打造麥卡錫的紅色恐慌，打造民進黨的獨裁帝國，清算在野黨，這就是民進黨真正的目的。反制罷免的青年人在街頭蒐集罷免連署資料，他們有什麼樣的能力做查核？查核的功能與責任難道不是地方選委會及中選會嗎？

李彥秀質疑，民進黨用司法檢調「辦藍不辦綠」，辦的標準是否合乎辦案的比例原則？相信大家都看在眼裡。從台南辦到花蓮，再辦到台北，以及現在正在偵辦的新北市罷免領銜人，將檢調當成綠色奪權的重要工具，嚴重傷害台灣司法，「今天我們不站出來，就是姑息民進黨明日的暴行」。

國民黨組發會主委許宇甄質疑，民進黨為轉移總統府、國安會、外交部和民進黨內窩藏匪諜的焦點，大規模動用司法，搜索罷綠委的公民團體，以司法干預民主，這跟極權國家有什麼不同？國民黨推動「選罷法」，連署時附上身分證影本，目的就是希望不要罷免時有錯假連署，但民進黨反對。

她也說，且罷藍團體連署也有很多違法事跡，告發至今，檢方沒有任何偵查動作，這不是雙標，什麼才是雙標？國民黨一定會秉持初衷，針對罷免綠委第二階段連署會更用力、用心，繼續幫助、支持這些年輕人。

國民黨立委徐巧芯說，民進黨這麼做是為了讓大家感到害怕，尤其讓藍營的選民害怕。如果不敢說話，不敢為青年人發聲，縱容司法檢調作為民進黨政治攻防的工具，受迫害的可能就是人民。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨立委助理涉共諜案，交付機密資料，交保金額20萬元，反觀國民黨立委助理只是協助罷免綠委，交保金額20萬元，民進黨是真的要抓共諜嗎？還是只想整肅異己，打擊在野黨？她表示，民進黨用國家機器、司法追殺手段對付國家的年輕人，這就是賴總統所說要團結朝野？