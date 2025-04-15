「死亡連署」延燒 北市選委會曝：有連署連簽名都簽錯

檢調偵辦罷免雙吳案的連署書中出現「死亡連署」，北檢昨天搜索約談「罷吳四騎士」諭令交保。民進黨台北市議員陳賢蔚上午在市議會民政委員會工作報告中，要求北市選委會應該有一套事前的預防機制。市選委會主委李泰興表示，死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。

陳賢蔚指出，針對罷免雙吳的公民團體被搜索，市選委會對連署業務有查對辦法，包括簽名是否偽造，連署書中出現「死亡連署」，為何無法在第一時間發現，讓這種事發生，市選委會必須想一套機制，畢竟有200多件死亡連署，活人也可能被偷簽，所以發現疑似，就應該寄查詢單，市府不該「應作為而不作為」

李泰興表示，市選委會收到中選會交付第一階段，也就是提議階段的的連署名冊，會送戶政事務所查對，是否連署人死亡，或是否在籍等查對作業，像這次「死亡連署」最主要是戶政事務所查對出來的結果。

李泰興說，另外會把連署資料送銓敘部、人事總處、內政部和國防部比對，因為第一階段，軍人和公務人員不能連署，也會做比對，送回後選委會再核對簽名欄，一張一張比對是否有偽造。至於是否有預防機制，北市府強調，北市府表示，地方選委會皆依照中選會規定，依法依程序來辦理。